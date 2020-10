Dolarul american s-a apreciat, dupa ce Donald Trump a anuntat ca a fost testat pozitiv cu COVID-19

"In seara aceasta, Prima Doamna si eu insumi am fost testati pozitiv la Covid-19", a anuntat pe Twitter presedintele SUA. "Intram imediat in carantina si in procesul nostru de recuperare. Vom reusi IMPREUNA", si-a exprimat convingerea Donald Trump.Acest anunt ar putea declansa un nou val de volatilitate pe piete inaintea alegerilor prezidentiale. La 74 de ani, Donald Trump este in grupa de risc crescut pentru coronavirus, atat din cauza varstei, cat si pentru ca este considerat supraponderal."Presedintele SUA are o boala care ucide oameni. Investitorii isi reduc riscurile din cauza acestui lucru", a spus Chris Weston, director de cercetare la firma de brokeraj Pepperstone.Weston si alti analisti spun ca diagnosticul lui Trump ar putea sa ii afecteze campania, insa este neclar care vor fi consecintele pentru piete, iar acest lucru depinde de starea de sanatate a lui Trump, cat de mult se va raspandi virusul in randul politicienilor americani si care va fi raspunsul votantilor."Din cate stim, Trump nu este grav bolnav. Este posibil ca pana la deschiderea bursei de la New York pietele sa se calmeze", a spus Yako Sero, analist la Sumitomo Mitsui Trust Bank in Tokyo."Cu toate acestea, anuntul afecteaza capacitatea lui Trump de a face campanie, iar perioada de timp pana la alegeri se restrange", a adaugat Sero.Chiar si inainte de testul pozitiv al presedintelui Trump, investitorii din Asia asteptau cu nerabdare semnale cu privire la evolutia negocierilor la Washington pentru un nou pachet de stimulente fiscale, dar si cu privire la noile date statistice privind situatia de pe piata muncii din SUA.Intre timp, cresc ingrijorarile ca numarul infectiilor cu coronavirus este in crestere in Europa si SUA. Madrid va deveni prima capitala europeana care in urmatoarele zile va reintra in carantina, pentru a combate o crestere semnificativa a numarului cazurilor de infectie. De asemenea, un numar record de noi cazuri inregistrat joi in statul american Wisconsin a alimentat temerile potrivit carora spitalele vor fi depasite. ...citeste mai departe despre " Dolarul american s-a apreciat, dupa ce Donald Trump a anuntat ca a fost testat pozitiv cu COVID-19 " pe Ziare.com