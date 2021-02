DOCUMENT Ministerul Finantelor a publicat proiectul de OUG care prevede taierea voucherelor de vacanta, prorogarea majorarii pensiilor si limitarea calatoriilor studentilor

Documentul prevede toate masurile pe care le-a anuntat anterior premierul - neacordarea voucherelor de vacanta, prorogarea termenului de aplicare a Legii pensiilor si limitarea calatoriilor studentilor. Documentul ramane in consultare publica timp de zece zile.Principalele masuri prevazute de Ordonanta de Urgenta:- Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in anul 2021, autoritatile si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii nu acorda vouchere de vacanta- Modificarea Legii nr. 127/2019 in sensul prorogarii datei de intrare in vigoare a aceste legi la 1 septembrie 2023. Astfel, in anul 2021 valoarea punctului de pensie se va mentine la nivelul de 1.442 lei, astfel cum a fost majorat cu 14% prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 135/2020, iar incepand cu anul 2022 valoarea punctului de pensie se va majora cu rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga cel mult 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat, cuantumul efectiv al majorarii si data de acordare urmand a se stabili prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat- Abrogarea art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 131/2020 prin care s-a instituit sporul de 30% la salariul de baza pentru personalul institutiilor prefectului implicat in activitati de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19. Aceasta masura a creat o situatie discriminatorie comparativ cu celelalte categorii de personal din institutii publice implicate in activitati de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 si a generat nemultumiri in randul acestora- Se propune si modificarea art. 205 alin. (2) din 84 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul stabilirii dreptului studentilor inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa, in institutiile de invatamant superior acreditate, in varsta de pana la 26 de ani, sa beneficieze, pe parcursul anului canedaristic, de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local in comun, cu metroul, precum si pentru transportul intern auto, transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a si transport intern navalPatronatele din Turism, mes ...citeste mai departe despre " DOCUMENT Ministerul Finantelor a publicat proiectul de OUG care prevede taierea voucherelor de vacanta, prorogarea majorarii pensiilor si limitarea calatoriilor studentilor " pe Ziare.com