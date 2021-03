Clinica privata, obligata sa reangajeze o doctorita platita cu 6.000 de lei, pentru doua ore de lucru pe zi. Femeia a fost concediata abuziv

Printr-un proces deschis la Tribunalul Bucuresti o doctorita ORL a dat in judecata o clinica medicala privata cu care a avut contract pentru doua ore de munca pe zi si care a concediat-o. In proces, medicul a cerut reangajarea, plata salariilor pentru perioada in care a fost data afara si daune morale de 50.000 de euro pentru repararea prejudiciului suferit "ca urmare a actelor de hartuire exercitata de parata asupra reclamantei si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata".6.000 de lei, pentru doua ore pe ziProcesul a scos la iveala ca medicul era platit, inainte de a fi concediat, cu 6.000 de lei net pentru un program de 10 ore pe saptamana, ceea ce inseamna doua ore pe zi. Astfel, prin proces, medicul a solicitat si sa ii fie platite contributiile sociale la valoarea salariului net, valoarea bruta a salariului doctoritei fiind mai mica decat se impunea pentru un venit de 6.000 de lei net.Medicul a mai aratat in proces ca "inca de la inceputul relatiilor de munca a avut probleme cu parata, in sensul ca nu avea instrumentele necesare desfasurarii activitatii, personalul medical auxiliar nu se ocupa cu sterilizarea instrumentelor existente"."Decizia de concediere nu are o cauza reala si serioasa, deoarece numai ea a fost concediata, desi in sectie mai sunt trei medici ORL si acestia au fost mentinuti in functie, in conditiile in care reclamanta avea clientii cei mai multi", s-a mai aratat in cererea de chemare in judecata.Doctorita care a dat in judecata clinica medicala a reclamat faptul ca "parata mi-a promis ca va incheia un act aditional la contractul de munca prin care sa reflecte faptul ca eu primesc un salariu net de 6.000 lei, aspect nerealizat de parata".Apararea cliniciiClinica medicala s-a aparat in proces sustinand ca "decizia de concediere a fost emisa in mod legal, datorita scaderii activitatii la nivelul intregii societati, existand in acest sens o nota de fundamentare"."Concedierea are o cauza reala si serioasa, postul ocupat de reclamanta fiind desfiintat in mod efectiv, fiind singura persoana cu contract de munca in acest sens", au mai aratat avocatii clinicii medicale, potrivit carora "reclamanta mereu si- ...citeste mai departe despre " Clinica privata, obligata sa reangajeze o doctorita platita cu 6.000 de lei, pentru doua ore de lucru pe zi. Femeia a fost concediata abuziv " pe Ziare.com