Doar 5% din cele 2,7 milioane de apartamente din blocurile din Romania sunt izolate termic. Peste jumatate dintre locuintele din Romania sunt incalzite partial in timpul iernii

"Romania are in prezent un total de circa 8,5 milioane locuinte, din care sunt locuite aproximativ 7,5 milioane. Dintre acestea, circa 4,2 milioane sunt locuinte individuale, iar circa 2,7 milioane de locuinte sunt apartamente amplasate in blocuri de locuit (condominiu). Doar 5% dintre apartamente sunt modernizate energetic prin izolare termica. Pe masura ce comercializarea masei lemnoase este mai bine reglementata, iar preturile energiei termice si combustibililor sunt liberalizate, costurile cu incalzirea vor cunoaste o crestere, incurajand investitiile in masuri de reabilitare termica a locuintelor", arata proiectul.De asemenea, la nivelul Romaniei, 14,4% din gospodarii au avut restante la facturile de utilitati in 2018. In comparatie, media Uniunii Europene se afla la 6,6% in acelasi an.Din totalul locuintelor, numai aproximativ 1,2 milioane sunt racordate la SACET-uri (circa 600.000 de apartamente doar in Bucuresti).O treime din locuintele Romaniei (aproape 2,5 milioane) se incalzesc direct cu gaz natural, folosind centrale de apartament, dar si sobe cu randamente extrem de scazute (cel putin 250.000 de locuinte). Aproximativ 3,5 milioane locuinte (marea majoritate in mediul rural) folosesc combustibil solid - majoritatea lemne, dar si carbune - arse in sobe cu randament foarte scazut.Restul locuintelor sunt incalzite cu combustibili lichizi (pacura, motorina sau GPL) sau energie electrica. Peste jumatate dintre locuintele din Romania sunt incalzite partial in timpul iernii.Segmentul cladirilor si al serviciilor reprezinta 40% din consumul total de energie din UE si respectiv circa 45% in Romania - in special incalzire si mult mai putin racire. La nivelul UE, incalzirea rezidentiala reprezinta 78% din consumul de energie, in vreme ce racirea reprezinta doar circa 1%. Pana in 2050, se estimeaza ca productia de frig in Europa va inregistra o crestere spectaculoasa ca pondere in consumul total pentru incalzire/racire.Ca urmare a restructurarii dramatice a industriei romanesti din perioada 1992 - 2005, cererea de energie termica in industrie s-a redus foarte mult.