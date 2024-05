DNA: Cum a mintit Tariceanu despre relatia cu Remus Truica

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, trimis in judecata in dosarul de retrocedari al printului Paul, a negat in declaratia de martor data la DNA orice legatura sau intalnire cu Remus Truica, in conditiile in care relatia dintre cei doi este "cel putin una de amicitie".

In rechizitoriul procurorilor se arata si ca Tariceanu il vizita "frecvent" acasa pe omul de afaceri, insa relatia dintre ei a fost negata si de acesta din urma.

In plus, DNA subliniaza ca Remus Truica s-a folosit de aceasta relatie apropiata cu Tariceanu "in activitatea de traficare a influentei pentru care a fost trimis in judecata", iar "cei doi s-au intalnit si au discutat de mai multe ori (...) si au existat intalniri la care au participat impreuna cu cei doi si asociatii israelieni ai lui Remus Truica".

Totodata, omul de incredere al lui Tal Silberstein, Marius Marcovici, a fost consilier personal la Cancelaria prim-ministrului Tariceanu, cu care a lucrat in mod direct, insa fostul premier a

