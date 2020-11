Director incompatibil la varful uzinei de armament din Cugir. Marin Morariu a fost, in acelasi timp, consilier local si sef in compania de stat

ANI considera ca Morariu a incalcat legislatia in vigoare prin faptul ca a fost, in acelasi timp, consilier local si director in cadrul companiei de stat. "In perioada 15 septembrie 2017 - 17 ianuarie 2020 a detinut si exercitat simultan functia de consilier local si pe cea de director general in cadrul unei societati comerciale de interes national, avand ca actionar Statul Roman reprezentat prin Ministerul Economiei si Comertului. Astfel, persoana evaluata a incalcat dispozitiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003", se precizeaza in comunicatul Agentiei Nationale de Integritate, din iulie 2020. Morariu a contestat raportul la Curtea de Apel Alba Iulia, instanta care, in 19 octombrie 2020, a respins actiunea acestuia.Cum incearca sa scape directorul incompatibilPotrivit ANI, Marin Morariu a incasat in perioada 2017 - 2018 venituri salariale sau asimilate salariilor atat de la Primaria orasului Cugir cat si de la Uzina Mecanica. Astfel, la data de 25 iunie 2016, acesta a fost validat consilier local al orasului Cugir. In 15 septembie 2017, Morariu a fost numit in functia de director general adjunct si a detinut aceasta functie pana la data de 15 aprilie 2019 cand a fost numit Director Dezvoltare. In 17 ianaurie 2020, Consiliul de Administratie al companiei a decis ca acesta sa fie numit in functia de Director General al UM Cugir, pe o perioada de 4 luni de zile, incepand cu 20 ianuarie 2020. Morariu a solicitat anularea raportului pe motiv ca in perioada mentionata acesta nu a detinut functia de director general al societatii din Cugir."(...) Pentru ipoteza de fata, este relevant sa se defineasca sintagma functiei de director, pentru a putea determina daca functia de director general adjunct detinuta de reclamant pe perioada 15.09.2016 - 15.04.2019, sau cea de Director Dezvoltare, detinuta de acesta pe pe rioada 15.04.2019 - 20.01.2020, in care a avut si calitatea de consilier local, atrage aceeasi stare de incompatibilitate ca si aceea de director general sau director in sensul prevazut de prevederile art. 88 (1) litera "d" din legea 161/2003, prin raportare la prev. art. 143 din legea 31/1990. Pentru verificarea starii de incompatibilitate a reclamantului trebuie sa se stabilea ...citeste mai departe despre " Director incompatibil la varful uzinei de armament din Cugir. Marin Morariu a fost, in acelasi timp, consilier local si sef in compania de stat " pe Ziare.com