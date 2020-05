Astfel, Catalin Petrica Arama a fost eliberat, la cerere, din functia de director general al CERT-RO, printr-o hotarare a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial.Demisia vine chiar intr-o perioada in care autoritatile au transmis mai multe avertismente legate de atacurile hackerilor. Astfel, sambata, Serviciul Roman de Informatii (SRI) a anuntat ca exista un atac informatic care instaleaza un virus in contextul accesarii informatiilor despre coronavirus. Virusul preia accesul la aplicatiile de Internet banking si circula sub forma unor mesaje de tipul "Detalii secrete despre COVID-19".Apoi, marti, SRI a informat ca in luna aprilie a fost identificata o campanie de atacuri cibernetice a unei grupari de criminalitate cibernetica, care utilizeaza troianul bancar Qbot (QakBot, Plinkslipbot, QuakBot), iar acest troian vizeaza preponderent clientii organizatiilor din domeniul financiar-bancar din SUA, Romania, Canada si Grecia. In Romania, campania a vizat clientii unor platforme care utilizeaza servicii de internet banking prin browser (Chrome, FireFox, Microsoft Edge) si nu prin aplicatii dedicate. ...citeste mai departe despre " Directorul general al CERT-RO a demisionat in plina crestere a atacurilor cibernetice " pe Ziare.com