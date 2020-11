Directorii austrieci de la JW Marriot, achitati intr-un dosar de evaziune fiscala. Decizia nu este definitiva

Judecatorii au achitat si Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL, trimisa in judecata de procurori pentru evaziune fiscala, fiind respinsa, ca neintemeiata, actiunea civila exercitata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.Hotararea instantei vine dupa patru ani de proces, dosarul fiind trimis de procurori la Tribunalul Bucuresti in octombrie 2016.Gregor Aufhauser si Kathrin Brettschneider sunt acuzati de procurori de o evaziune fiscala de 4 milioane lei, prin inregistrarea unei operatiuni nereale in documentele de evidenta contabila si in situatiile financiare anuale."In perioada 2008 - 2015, inculpatii Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL, Gregor Aufhauser - in calitate de presedinte al consiliului de administratie si Kathrin Brettschneider - in calitate de membru in consiliul de administratie si director executiv financiar au inregistrat in documentele de evidenta contabila si in situatiile financiare anuale, in mod repetat, o operatiune nereala, si anume aceea ca este garantat de stat contractul de imprumut, denumit 'contract de contributie rambursabila', incheiat, la data de 18 ianuarie 1995, cu societatea ILBAU GmbH Viena, in valoare de 17.792.665 euro, inregistrandu-l in mod ilegal in contul 1624 - Credite bancare externe garantate de stat, cu toate ca, potrivit Reglementarilor contabile aprobate prin ordin al ministrului, acesta ar fi trebuit sa fie inregistrat in contul 1661 - Datorii fata de entitatile afiliate", sustin procurorii.Potrivit anchetatorilor, prevalandu-se de aceasta operatiune "nereala", s-au inregistrat in contabilitate si s-au dedus, la calculul profitului impozabil, cheltuieli cu dobanzile in cuantum de 30.422.698,78 lei si pierderi din diferentele de curs valutar in cuantum de 21.825.116,59 lei, fapt care a condus la diminuarea profitului impozabil cu o suma totala de 30.228.134 lei si a impozitului pe profit datorat bugetului de stat cu o suma totala de 4.836.501 lei.Parchetul anunta ca prejudiciul cauzat bugetului de stat, in cuantum de 4.836.50 ...citeste mai departe despre " Directorii austrieci de la JW Marriot, achitati intr-un dosar de evaziune fiscala. Decizia nu este definitiva " pe Ziare.com