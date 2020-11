"Intrebarea mea este este DE CE? De ce, romane? De ce nu te poti abtine, desi vezi ce e in jurul nostru, peste tot in lume? Mureai fara nunta, fara botez cu sute de persoane, jumate bagate pe sustache, sa fortezi regula? Mureai daca sareai un an si nu postai toaletele lucioase de la ziua ta, stand bot in bot la pahar, sa ti se vada botoxu? Mureai daca nu urlai celebrul tau uuuuu cu sampania pe la petreceri fara rost si mai ales fara discernamant? Te-ai bronzat, ai poze in primul rand pe sezlong la Mamaia? Cate laicuri ai ingurgitat? Te simti inteligent(a) ca i-ai fentat pe "astia de ne tot inchide" si tot si mai tras un chef pe la pensiuni?", a scris Razvan Biris pe Facebook Directorul Crucea Rosie Sibiu ii dojeneste pe cei care nu cred in existenta virusului si pe cei care nu respecta masurile sanitare si de distantare fizica."Nu, tu esti in putere si nu ai murit. Dar ai pe constiinta 7.273 de decese pana ieri. And counting... Plus atatia ramasi cu sechele, plus personal medical la pamant, epuizat, plus afaceri distruse. De tine, inteligentule/ inteligento (da, fara cratima, inchipuie-ti)! Tu, care ai invatat sa distribui statistici irelevante, ca ai auzit ca se moare si de altceva, tu care ai aflat de fapt ce se doreste la nivel mondial, tu, care nu crezi in treaba asta pana nu ajungi cu masca de oxigen pe fata! Atat ai fost rugat, romane, sa te gandesti si la altii, mai slabi si mai vulnerabili ca tine. Sa asculti niste amarati de experti, cercetatori, medici, sa arati compasiune si decenta. Sus paharul, fiinta superioara ce esti! Ai invins, esti tare! Sa fii sanatos!", a completat Biris....citeste mai departe despre " Director Crucea Rosie: De ce, romane? Mureai fara nunta, fara botez cu sute de persoane, jumate bagate pe sustache, sa fortezi regula? " pe Ziare.com