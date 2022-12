Știi să lucrezi pe calculator, dar nu ai diplomă de „cunoștințe operare PC”? Riști să nu te poți angaja la stat

Cunostintele de folosire a unui calculator, in lipsa unui document care sa le ateste, nu sunt suficiente daca vrei sa te angajezi intr-o institutie a statului.

O dovedeste cazul unui doljean, traducator autorizat, care a fost respins de la un concurs de angajare de la Casa de Pensii pentru ca nu a putut prezenta o hartie care sa ateste ca stie sa lucreze pe calculator.

Ion Criveanu, un doljean care s-a inscris la un concurs de angajare pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Casa de Pensii Dolj a fost respins la proba de selectie a dosarelor pentru ca documentele depuse nu au fost legalizate sau prezentate in original pentru certificare de secretarul comisiei si pentru ca, desi printre conditiile de participare la concurs erau prevazute cunostinte de operare PC nivel de baza, dovedite cu certificat de absolvire, Criveanu nu a prezentat un astfel de document.

Casa de Pensii si Agentia Nationala a Functionarilor Publici, date in judecata

In urma respingerii dosarului, candidatul a deschis proces, la Tribunalul Dolj, in care a aratat ca solicitarea certificatului de absolvire "este ilegala si abuziva, constituind in fapt o piedica pusa anumitor candidati si favorizarea altora, respectiv pe cel care trebuie, atata timp cat dovedirea cunostintelor de operare pe calculator se face printr-o proba practica".

"Eu oricum fiind avocat, traducator sunt obligat de peste 10 ani sa lucrez numai pe calculator si sa intocmesc astfel toate documentele, cele de traducere fiind mult mai complexe si complicate", a reclamat doljeanul.

A pierdut si in prima instanta, si in recurs

Atat Tribunalul Dolj, unde procesul s-a judecat in prima instanta, cat si Curtea de Apel Craiova, unde dosarul s-a judecat recursul, candidatul respins a pierdut procesul, judecatorii stabilind ca impunerea cerintei de prezentare a unui document care sa ateste cunostintele de operare a unui calculator sunt legale.

"Aceasta cerinta a avut in vedere specificul institutiei, precum si atributiile din fisa postului, ambele functii pentru care s-a organizat concursul presupunand activitatii de operare pe calculator. Instanta constata ca sustinerea reclamantului ca fiind avocat si traducator este obligat sa lucreze numai pe calculator de peste 10 ani, precum si ca majoritatea absolventilor de studii superioare au astfel de cunostinte pe calculator, est ...citeste mai departe despre "Stii sa lucrezi pe calculator, dar nu ai diploma de "cunostinte operare PC"? Risti sa nu te poti angaja la stat" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.