Procesul care dezvaluie cata carne contine un parizer de curcan. Pielea pasarii este, in realitate, principalul ingredient

Printr-un proces deschis la Judecatoria Vaslui, o firma producatoare de mezeluri a contestat o amenda de 3.000 de lei (din care a platit efectiv jumatate) primita de la Protectia Consumatorului pentru ca a pus in vanzare un "parizer de curcan" cu incalcarea legislatiei privind comercializarea produselor din carne. Comisarii de la Protectia Consumatorului au amendat firma pentru "incalcarea dreptului consumatorului la o informare corecta, completa si precisa".Concret, Protectia Consumatorului a amendat firma pentru ca parizerul nu respecta legislatia care prevede ca un astfel de produs trebuie sa contina in primul rand carne. Mai exact, comisarii de la Protectia Consumatorului au constatat ca, potrivit listei de ingredient de pe eticheta, parizerul contine mai multa piele de pasare decat carne.Pielea de pasare e bazaIn proces, firma producatoare de parizer a cerut anularea amenzii, pe motiv ca afirmatiile din procesul verbal sunt neconforme, ingredientele folosite pentru parizerul de curcan fiind: piele de pasare, apa, carne pasare separata mecanic, carne de lucru curcan (10%).Producatorul de mezeluri a mai aratat ca "in procesul de fabricatie a parizerului de curcan, a folosit atat materii prime, cat si alte ingrediente admise de ordinul care reglementeaza vanzarea de produse din carne, iar mentionarea lor pe eticheta s-a facut in ordinea proportiilor ingredientelor folosite". "Din acest motiv, avand proportia cea mai mare, a fost mentionata piele de pasare, ca prim ingredient", a aratat fimra in instanta."Se observa ca agentul constatator omite cu intentie sa insereze in procesul-verbal ca parizerul de curcan contine in compozitia sa si carne lucru curcan, care este tot carne macra, insa taiata in bucati mai mici rezultate din procesul de transare si separare a carnii de pe scheletul speciei din care provine", s-a mai aparat firma, considerand ca "nu a savarsit fapta pentru care a fost acuzata, neinducand consumatorul in eroare atat timp cat pe eticheta produsului sunt descrise ingredientele utilizate in producerea acestuia in ordine descrescatoare".ANPC a cerut in instanta mentinerea amenzii. In plus, Protectia Consumatorului a aratat ca firma vasluiana nu este la prima amenda primita pentru parizeul de curcan.