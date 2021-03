"Afacerea" Peles. Cat de rau a fost primul an de pandemie pentru bijuteria turistica a Romaniei: niciun strain la Pelisor in 2020

Castelul Peles atrage, ca un magnet, turisti din toata lumea. In mod normal, caci acum, din cauza pandemiei, lucrurile s-au mai schimbat.Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Muzeului National Peles, la solicitarea Ziare.com, in anul 2019 au fost, la Castelul Peles, 353.702 de turisti, dintre care un procent de 44% a fost reprezentat de turistii straini.In primul an de pandemie, in 2020, lucrurile s-au schimbat. Au fost 148.000 de vizitatori, din care un procent de aproape 1% a fost reprezentat de turistii straini.La Castelul Pelisor, construit din dorinta regelui Carol I, ca resedinta a principilor mostenitori Ferdinand si Maria, in 2019 au fost 48.490 vizitatori, din care un procent de 25% a fost reprezentat de turistii straini iar in 2020 au fost 21.763 turist, niciunul strain.Ce a insemnat lipsa vizitatorilor?Banii incasati din vanzarea biletelor au fost mai putini.In anul 2019 s-a incasat suma de 7.545.063 lei din vanzarea biletelor pentru vizitarea castelelor Peles si Pelisor, iar in anul 2020 s-a incasat suma de 3.865.923 lei din vanzarea biletelor pentru vizitarea castelelor Peles si Pelisor, au precizat reprezentantii Muzeului National Peles."In ceea ce priveste taxele pe care Muzeul National Peles le plateste, acestea sunt urmatoarele:- 2% din totalul biletelor vandute reprezinta taxa de promovare turistica, platita catre U.A.T.O. Sinaia.2019 - 142 372 lei2020 - 77 940 lei- 5% TVA din valoarea biletelor de vizitare se vireaza bugetului de stat;2019 - 377 902 lei2020 - 193 252 lei", au mai aratat sursele citate.Acestea au mai precizat ca de la Ministerul Culturii s-a primit, ca si subventie, suma de 116.000 lei - program minimal in 2019. iar in 2020 suma de 1.333.164 lei, program minimal si cheltuieli pentru asigurarea masurilor de prevenire si siguranta in vederea combaterii epidemiei de SARS-CoV-2.La ce suma se ridica redeventa platita Casei Regale?Chiria achitata Casei Regale a Romaniei se ridica la suma de 100.315 lei/luna.In 2019 s-a achitat suma de 569.646 lei iar in 2020: 1.203.780 lei.Muzeului National Pele ...citeste mai departe despre " "Afacerea" Peles. Cat de rau a fost primul an de pandemie pentru bijuteria turistica a Romaniei: niciun strain la Pelisor in 2020 " pe Ziare.com