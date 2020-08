Dezinfectant de maini toxic, in magazine, semnalat de Protectia Consumatorilor

"Alerta RAPEX privind un produs care poate afecta sanatatea consumatorilor, gel de maini produs in Turcia notificat de catre Danemarca: Produsul contine metanol (valoare masurata:11,6 %), care este deosebit de toxica pentru sistemul nervos central si pentru ochi.In plus, lipsesc pictogramele de pericol si avertizarile necesare.Prin urmare, utilizatorii nu au nicio informatie cu privire la toxicitatea si la inflamabilitatea produsului.Ambalajul nu este prevazut cu sistem de inchidere de siguranta pentru copii.Ingestia sau contactul cu metanolul poate duce la orbire si la deces./produsul nu respecta regulamentele privind produsele biocide si regulamentele privind clasificarea, etichetarea si ambalarea (CLP)", a scris acesta pe Facebook....citeste mai departe despre " Dezinfectant de maini toxic, in magazine, semnalat de Protectia Consumatorilor " pe Ziare.com