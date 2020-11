Dezastrul provocat de furtul de lemn din Apuseni. Prejudiciu de peste 100 milioane de lei in urma taierilor ilegale de paduri

Dimensiunea oficiala a dezastrului din padurile Apusenilor este precizata intr-un document transmis de Garda Forestiera Cluj la solicitarea senatorului USR Mihai Gotiu. Documentul arata prejudiciul stabilit in cazul padurii taiate ilegal descoperite in urma controalelor, in perioada 2013 - 2019.Controalele efectuate de ITRSV si, ulterior, de Garda Forestiera in padurile gestionate de ocoale private si de stat in localitati din judetele Alba si Cluj au constatat disparitia ilegala a unui volum de 570.000 de mc de lemn. Adica, aproximativ 95.000 de mc in fiecare an."Pentru a intelege mai exact dimensiunea hotiei, la un volum de 30 mc/transport (adica un TIR foarte bine incarcat), asta se traduce printr-o medie de aproximativ 3.100 de transporturi ilegale pe an. Altfel spus, in fiecare zi lucratoare, inclusiv sambata, timp de sase ani (!), din padurile din zona au plecat cel putin cate 10 TIR-uri pline cu lemne taiate ilegal!Cum credeti ca ar fi putut fi posibila o activitate infractionala atat de ampla fara complicitatea unor autoritati locale, pornind de la primari pana la politisti, mai mici ori mai mari in grad? Cum sa-ti treaca pe ulita, zi dupa zi, in fiecare zi, cel putin zece TIR-uri cu lemne taiate ilegal, vreme de 6 (sase) ani si sa nu fie oprit fenomenul?", a explicat senatorul USR.Parlamentarul sustine ca dosarele deschise de Parchete treneaza de mai multi ani. "In documentarile pe care le-am facut, in aceasta vara si toamna, pe Valea Somesului Rece, am descoperit dovezi (cioate) ale altor taieri ilegale de paduri, mai recente (din acest an si de unul, maxim doi ani), dar si mai vechi!.In acelasi raspuns, am mai fost informat ca in urma controale mentionate au fost sesizate parchetele de pe langa Judecatoria Huedin, Tribunalul Cluj si DNA Cluj. Din pacate insa, dosarele treneaza (unele dintre ele de mai bine de 7 ani!). Iar pe teren i-am gasit, bine mersi, pe unii dintre silvicii care au girat si au fost implicati in prapad.In acest timp, infiintarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu (DIIM sau "DNA-ul Padurilor") a fost amanata dintr-un motiv stupid de Curtea Constitutionala, la sesizarea Guvernului Orban. De parca n-ar fi nevoie de procurori si politisti specializati in acest tip de infractiuni", a mai spus Mihai Go ...citeste mai departe despre " Dezastrul provocat de furtul de lemn din Apuseni. Prejudiciu de peste 100 milioane de lei in urma taierilor ilegale de paduri " pe Ziare.com