Dezastru pe plajele Vadu si Corbu. Cate masini parcate in zonele protejate prin lege au fost numarate in doua zile

Autoritatile au aplicat 133 de sanctiuni in valoare 44.000 de lei pentru incalcarea legii.In cele doua zile, 22 si 23 august, peste 10.800 de turisti si 2.275 de autoturisme au fost numarate pe plajele Midia, Corbu si Vadu. Multi dintre turisti nu respecta regulile aplicabile intr-o arie protejata.Astfel, in urma controalelor efectuate de catre autoritati, au fost aplicate mai multe sanctiuni pentru nerespectarea legislatiei in ceea ce priveste accesul si vizitarea zonelor costiere. Au fost aplicate 133 de sanctiuni in valoare de 44.000 de lei pentru turistii care au incalcat regulile.Turistii au fost amendati pentru patrunderea pe teritoriul rezervatiri fara permise de acces, campare ilegala si pentru circulatia sau stationarea vehiculelor pe plaje, in zone strict protejate sau pe zonele adiacente.Inspectorii ARBDD mediatizeaza saptamanal controalele si sanctiunile pe care le aplica in aria protejata. Cuantumul amenzilor date in fiecare weekend, in ultimele doua luni, este aproximativ acelasi. Cu toate acestea, numarul contravenientilor ramane constant.