Deutsche Welle: Un afacerist roman cu puternice conexiuni politice, furnizor de macelari pentru abatorul Tonnies, controlat de "Imparatul snitelelor" din Germania

Izbucnirea unor focare de infectii cu coronavirus in coloniile de muncitori care lucreaza pentru abatoarele Tonnies din Germania a scos la iveala conditiile precare in care locuiesc muncitorii romani angajati in aceste abatoare. O investigatie Deutsche Welle arata ca furnizor de muncitori pentru abatoarele Tonnies este Dumitru Miculescu, un afacerist din Dambovita care controleaza in Germania o increngatura de firme care au legatura cu munca in abatoare, inclusiv plasarea fortei de munca.Potrivit sursei citate, Miculescu a inceput afacerile cu carne in Dambovita, iar la un moment dat a primit o pedeapsa de un an de inchisoare pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata si intocmirea incompleta sau necorespunzatoare a documentelor financiare si fiscal, pedeapsa pentru care a fost reabilitat prin decizie judecatoreasca.Deutsche Welle arata ca Miculescu "a crescut industrial, de-a lungul anilor, porci, pui, tot ce se poate transa, procesa si consuma, s-a mai ocupat si de cafenele, produse farmaceutice sau standuri in piete", iar in 2016 a intrat in politica, inscriindu-se in PSD. In acelasi an, Miculescu a migrat la UNPR, iar la scurt timp a trecut la PNL, devenind chiar liderul PNL Dambovita, inlocuindu-l chiar pe Ludovic Orban, desemnat candidat la Primaria Capitalei. DW mai arata ca Miculescu a demisionat din PNL in decembrie 2016 in urma rezultatelor slabe de la alegerile parlamentare.Afacerile din DambovitaJurnalistii Deutsche Welle mai arata ca o firma infiintata de Miculescu si fiica sa in 2006 pentru recutarea muncitorilor, Mialdy Impex SRL, si-a schimbat domeniul de activitate, doi ani mai tarziu, specializandu-se in prelucrarea carnii. Apoi firma si-a schimbat patronii si numele. Noua firma, M-T Agro Branis SRL, ii avea ca proprietari pe Miculescu si Sandu Marius Tolea si se ocupa de acum de cresterea porcinelor. Treptat, Tolea a preluat toata partea lui Miculescu si a numit-o administrator pe sotia sa, Laurentia.In aprilie 2012, pentru a accede la functii executive in Directia Sanitar-Veterinara Dambovita, Tolea i-a transferat afacerea unei tinere de 22 de ani. Alexandra