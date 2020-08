Detalii din procesul intentat de Viorel Catarama lui Alexandru Cumpanasu. De ce au decis judecatorii ca fostul lider PNL poate fi numit "securist"

Cazul "Caracal" l-a propulsat pe Alexandru Cumpanasu in pozitia de "prezidentiabil" la ultimele alegeri prezidentiale. In fiecare seara, Cumpanasu intra, in calitate de "prezidentiabil", in direct pe Facebook , pentru a le transmite mesaje "cumpanasilor" sai. Intr-un astfel de mesaj Cumpanasu l-a luat la tinta pe Viorel Catarama, candidat si el la alegerile prezidentiale."Viorel Catarama...Pai asta a infiintat partidul liberal in Romania, securistul asta! Deci nu mai pot...Bai, romanilor, cand va treziti la realitate?! Deci Partidul National Liberat a fost infiintat de Catarama in 1990 si asta e securist!", a spus Cumpanasu, in live-ul de pe Facebook.Cererea de chemare in judecataAfirmatiile lui Cumpanasu l-au infuriat pe Catarama, care deschis proces, cerandu-i lui Cumpanasu daune morale de 100.000 de lei si "obligarea paratului ca, de 3 ori, in 3 zile consecutive, sa publice pe pagina sa de Facebook clipuri video prin care sa aduca la cunostinta publicului hotararea ce urmeaza sa fie pronuntata in cauza".In proces, Viorel Catarama a aratat ca "in perceptia publica, termenul de "securist" se refera la persoanele care au detinut calitatea de lucratori sau de colaboratori ai fostei securitati, ca paratul cunostea aceasta realitate, in calitate de contracandidat la alegerile prezidentiale, ca prin postare au fost alterate concluziile verificarilor CNSAS, cu unica intentie de a stirbi onoarea si demnitatea reclamantului si de a contura o imagine distorsionata in constiinta opiniei publice, cu doar doua zile inaintea primului tur de scrutin".In cererea de chemare in judecata Catarama a mai aratat ca, in calitatea sa de candidat la alegerile prezidentiale, CNSAS i-a eliberat o adeverinta din care reiese ca "...domnului Catarama Viorel nu i se poate atribui calitatea de lucrator/colaborator al Securitatii, in sensul legii".Apararea lui CumpanasuAlexandru Cumpanasu s-a aparat in procesul deschis de Catarama aratand ca "alegatiile reclamantului sunt simple speculatii, ca acesta urmareste doar sa obtina un folos material necuvenit prin lipsa dovedirii vreunui prejudiciu suferit, ca sarcina probei revine victimei prejudiciului, ca reclamantul nu se bucura de un capital politic considerabil anterior postarii, ca ...citeste mai departe despre " Detalii din procesul intentat de Viorel Catarama lui Alexandru Cumpanasu. De ce au decis judecatorii ca fostul lider PNL poate fi numit "securist" " pe Ziare.com