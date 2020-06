Desfiintarea Sectiei Speciale nu a trecut de Camera Deputatilor. Rezultatul votului din Parlament

"Aceasta sectie speciala ar fi trebuit de mult sa fie desfinatat. A fost creata in laboratorarele lui Liviu Dragnea. A incercat sa controloze justitia, lucru care a adus critici de la nivel europena. Aceasta sectie nu mai are viata lunga," a afirmat Stelian Ion (USR) in sedinta de plen.Ana Birchall, unul dintre initiatorii propunerii legislative, considera ca Sectia Speciala este o "Cooperativa Nufarul" de albire a magistratilor certati cu legea sau corupti, inamicul curatirii magistraturii de personaje toxice care nu fac cinste statutului de magistrat."Prin mentinerea SIIJ, se produce un dezechilibru major in sistemul judiciar, pentru ca exista o categorie de magistrati -procurorii siij care practic sunt deasupra legii, neputand fi investigati de nimeni, in conditiile in care cu greu se poate numi o investigatie obiectiva cea facuta de colegii de birou. Deputatul arata ca raportul de activitate pe anul 2019 este graitor: 417 dosare lucrate, din care 415 clasate!," declara fostul ministru.Veniturile totale lunare ale celor sapte procurori care lucreaza in cadrul SIIJ sunt in suma de 191.210 lei (luna martie 2020). In acelasi timp, media lunara a cheltuielilor administrative este de 47.950 lei, iar media lunara a cheltuielilor de personal: 468.613 lei. Total cheltuieli: 516.563 leiDoar doua dosare trimise in instanta, dintre care un magistrat pentru ca rula cu o viteza mai mare cu 36 km/h decat limita legala."Aceasta sectie nu este in beneficiul actului de justitie atat timp cat, de exemplu, potrivit legii, are competenta de a retrage, discretionar, cai de atac sau de a retine tot dosarul, indiferent de infractiunea cu care este sesizata.Cu alte cuvinte, orice persoana care este urmarita, cercetata si face o plangere la aceasta Sectie Speciala, SIIJ are competenta sa retina tot dosarul. Fie ca vorbim de infractiuni grave, omor, proxeneti, bande de talhari, criminalitate organizata, viol, omor orice alt tip de infractiune, repet orice persoana care intelege sa faca o plangere la Sectia Speciala, SIIJ, conform articolului 88 indice 1 alin.2, are competenta sa retina si ...citeste mai departe despre " Desfiintarea Sectiei Speciale nu a trecut de Camera Deputatilor. Rezultatul votului din Parlament " pe Ziare.com