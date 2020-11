Deputatii au votat pentru redeschiderea pietelor aflate in spatii inchise

Amendamentul, initiat de Marcel Ciolacu si Daniel Zamfir, a fost introdus in proiectul pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal - bugetare, care a fost adoptat cu 173 voturi pentru, unul impotriva si 93 abtineri."Pe durata starii de alerta, pietele agroalimentare in spatii inchise, targurile, balciurile, pietele mixte si volante, talciocurile, asa cum sunt definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare, isi vor putea continua activitatea, cu respectarea restrictiilor referitoare la distantarea sociala si a masurilor de protectie sanitara", prevede textul adoptat.Principalele prevederi ale Ordonantei de urgenta 78/2019 adoptate se refera la "prelungirea termenului de la care devine obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral", suspendarea aplicarii in anul 2020 a Legii nr. 509/2006, amanarea intrarii in vigoare a Legii nr.133/2019, abrogarea Ordonantei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcata a taxa pe valoarea adaugata.Astfel, textul adoptat prevede ca "in vederea accesarii fondurilor europene aferente platilor pe suprafata, utilizatorii de pajisti, persoane fizice si juridice, in calitate de proprietari si/sau detinatori legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligatia ca anual sa asigure incarcatura minima de 0,3 UVM/ha, in oricare din zilele perioadei de pasunat, ori cosirea cel putin o data pe an a vegetatiei. Incepand cu data de 1 ianuarie 2022 este obligatorie aplicarea amenajamentului". De asemenea, in perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020 se suspenda aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din invatamantul primar de stat, privat si confesional.La dezbaterile generale, deputatul PSD Daniel Suciu a spus ca, prin amendamentul referitor la piete, PSD corecteaza masura luata de guvernul PNL de a le inchide....citeste mai departe despre " Deputatii au votat pentru redeschiderea pietelor aflate in spatii inchise " pe Ziare.com