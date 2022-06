Decont halucinant în justiție. O angajată a Procuratorii a cerut să îi fie decontați 256 de lei, susținând că a zburat de la București în Dubai prin Timișoara

O angajata pe postul de consilier juridic la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti s-a judecat cu institutia dupa ce, in urma unei decizii a Curtii de Conturi, i s-a cerut sa restituie 256 de lei, bani decontati pentru un zbor in Dubai, arata adevarul.ro.

Potrivit sursei citate, in baza legii care le permite magistratilor si personalului auxiliar din justitie sa beneficieze de decontarea a sase transporturi in interiorul tarii, o angajata a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti a cerut sa ii fie decontata suma de 256 de lei dintr-un bilet de avion dintr-un bilet de 800 de euro pe ruta Otopeni-Dubai-Otopeni.

Chiar daca a calatorit in afara tarii, angajata Parchetului a cerut sa ii fie decontata suma de 256 de lei, sustinand, printr-o mentine scrisa de mana pe bilet, ca a mers in Dubai prin Timisoara.

In urma unui control, Curtea de Conturi a decis ca suma a fost decontata ilegal si a cerut recuperarea ei. Chiar daca doi colegi aflati in aceeasi situatie au returnat banii de buna voie, consiliera juridica Florentina Apostolescu a refuzat sa dea banii inapoi, fiind data in judecata.

Tribunalul Prahova si Curtea de Apel Ploiesti au decis ca banii trebuie returnati.

"Practic, reclamantul i-a decontat paratei costul unei calatorii pe ruta Bucuresti-Timisoara, dus-intors, cu avionul, desi Apostolescu Florentina nu a depus documente justificative constand in facturi fiscale, chitante fiscale sau bonuri fiscale, susceptibile a demonstra efectuarea calatoriei pe ruta indicata. In mod indubitabil, factura fiscala si biletele de avion atesta efectuarea unei calatorii pe ruta Otopeni - Dubai si retur, fara a putea fi considerate documente justificative in sensul art. 80 din legea nr.303/2004, actualizata, pentru decontarea unei calatorii cu avionul pe ruta Bucuresti-Timisoara si retur. Imprejurarea ca reclamantul a mai efectuat si alte decontari de acest tip nu poate determina netemeinicia prezentului demers judiciar, tribunalul inlaturand aceasta aparare a paratei, ca fiind nejustificata", se arata in sentinta Tribunalului Prahova, mentinuta de Curtea de Apel Ploiesti.

Judecatorii au mai aratat, potrivit adevarul.ro, ca legea "reglementeaza strict decontarea calatoriilor nationale in functie de mijloc de transport ales in tara dus-intors".

"In mod evident, orice calatorie internationala va ...citeste mai departe despre "Decont halucinant in justitie. O angajata a Procuratorii a cerut sa ii fie decontati 256 de lei, sustinand ca a zburat de la Bucuresti in Dubai prin Timisoara" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.