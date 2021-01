Agentia Nationala de Integritate: Declaratiile de avere si interese pot fi completate si transmise digital

Procedura elaborata de Agentia Nationala de Integritate prin care se va realiza transmiterea la distanta a declaratiilor de avere si de interese a fost publicata, vineri, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Conform unui comunicat al ANI, procedura formalizeaza procesul de digitalizare a declaratiilor de avere si de interese si se aplica categoriilor de persoane care au obligatia declararii averii si intereselor, cu exceptia candidatilor inscrisi in procesele electorale.Tranzitia catre digitalizarea completa a procesului se va realiza in doua etape.In perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021, declaratiile de avere si de interese vor putea fi transmise alegand una dintre urmatoarele modalitati:* varianta clasica - declaratiile vor fi transmise Agentiei Nationale de Integritate de catre persoana responsabila cu atributii specifice in ceea ce priveste declaratiile de avere si de interese de la nivelul fiecarei entitati prevazute de Legea nr. 176/2010, in copie certificata "conform cu originalul";* varianta digitala - declaratiile vor fi completate electronic, certificate cu semnatura electronica calificata si vor fi remise ANI utilizand procedura de transmitere la distanta, prin intermediul unui modul care va fi pus la dispozitia deponentilor ("e-DAI"), disponibil pe pagina de Internet a agentiei. In cazul in care deponentul nu detine inca o semnatura electronica calificata, acesta poate, doar pe parcursul anului 2021, completa si transmite declaratiile prin modulul e-DAI, semnate olograf;* incepand cu data de 1 ianuarie 2022, declaratiile de avere si de interese vor putea fi transmise exclusiv prin modulul e-DAI, certificate cu semnatura electronica calificata.Potrivit procedurii, mecanismul de transmitere la distanta a declaratiilor de avere si de interese prin modulul e-DAI presupune parcurgerea a cinci pasi generali: inrolarea persoanei responsabile; inrolarea deponentilor de catre persoana responsabila; completarea declaratiilor de avere si de interese de catre deponenti; validarea declaratiilor de catre persoana responsabila si transmiterea catre ANI a declaratiilor.Citeste si:C ...citeste mai departe despre " Agentia Nationala de Integritate: Declaratiile de avere si interese pot fi completate si transmise digital " pe Ziare.com