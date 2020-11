De ce primarii marilor orase care sunt prinsi cu spaga trebuie sa execute pedeapsa in penitenciar

Pe 5 august 2020, Nichita si-a inceput executarea pedepsei in Penitenciarul din Iasi. Inaintea lui, instantele au mai dat condamnari definitive si altor fosti primari ai unor mari orase, unii cu executare in penitenciar- in general cazurile de coruptie directa, altii cu suspendarea executarii- cazurile de abuz in serviciu: Radu Mazare (Constanta)- 9 ani de inchisoare, Sorin Apostu (Cluj Napoca)- 4 ani si 6 luni de inchisoare, Antonie Solomon (Craiova)- 3 ani de inchisoare (reabilitat, reales consilier local), Mircia Gutau (Ramnicu Valcea)- 2 ani si 6 luni de inchisoare (reabilitat, reales primar), Gheorghe "Pinalti" Stefan (Piatra Neamt) - 3 ani si 6 luni de inchisoare, Gheorghe Ciuhandu (Timisoara)- 3 ani de inchisoare cu suspendare, Constantin Boscodeala (Buzau)- 3 ani de inchsoare cu suspendare si Iulian Badescu (Ploiesti)- 3 ani de inchisoare cu suspendare.Trei judecatori: "Vinovat"Trebuie spus ca Nichita a sustinut tot procesul ca este nevinovat, inclusiv in momentul in care a fost urcat in duba si dus la penitenciar. Totusi, trei judecatori, unul de la Tribunalul Bucuresti si doi de la Curtea de Apel Bucuresti, au ajuns la concluzia ca fostul edil este vinovat de luare de mita. Motivarea acestei sentinte a fost publicata saptamana trecuta."Apararile inculpatului Nichita Gheorghe, insa, nu sunt sustinute de niciun mijloc de proba, neputand fi avute in vedere de catre instanta de apel, solicitarea sa de achitare fiind neintemeiata," arata Curtea de Apel Bucuresti.Fostul primar a fost gasit vinovat ca a cerut 10% dintr-un contract de aproape 70 de milioane de lei atribuit firmei UTI si unei alte firme, precum si reduceri la un hotel de lux din Bucuresti, dar si cazare in China. Totalul sumelor si al beneficiilor primite drept mita de catre Gheorghe Nichita este de 3.693.710 de lei, potrivit procurorilor DNA."Fata de probele administrate, Curtea retine ca sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de luare de mita, initiativa intregii activitati infractionale, concretizata prin pretinderea procentului de 10% din valoarea contractului Sistem de management de trafic in municipiul Iasi, a apartinut inculpatului ...citeste mai departe despre " De ce primarii marilor orase care sunt prinsi cu spaga trebuie sa execute pedeapsa in penitenciar " pe Ziare.com