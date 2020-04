Se va face cum vrea Firea. Unele companii le inghit pe altele. Iata de ce

Pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu General de vineri, 10 aprilie, s-au aflat mai multe proiecte de hotarare initiate de Gabriela Firea prin intermediul carora 5 companii municipale urmeaza sa absoarba altele 9. Mai exact, primarul general al Capitalei isi doreste ca, in perioada urmatoare:- CM Managementul Traficului sa absoarba CM Managementul Transportului si CM Tehnologia Informatiei;- CM Medicala sa absoarba CM Protectie Civila si Voluntariat, dar si CM Paza si Securitate;- CM Parcuri si Gradini Bucuresti SA sa absoarba CM Intretinerea Arborilor siSpatii Verzi Bucuresti;- CM Trustul de Cladiri Metropolitane sa absoarba CM Consolidari;- CM Afisaj si Publicitate Bucuresti sa absoarba CM Turistica si CM Agrement SA.Inca de la inceputul sedintei, grupurile de consilieri PNL si USR au anuntat ca nu vor vota fuziunile. Motivele invocate au fost mai multe. Printre ele, faptul ca fuzionand companii ilegale nu se vor obtine unele legale. In plus, consilierii Opozitiei au sustinut ca fuziunile sunt menite sa ii permita administratiei Firea sa isi ascunda esecul managerial, in cazul companiilor.Pana la urma, insa, chiar si fara voturile lor, demararea fuziuniii companiilor municipale a fost adoptata. Fiecare dintre cele 5 proiecte a primit minim 30 de voturi pentru, din cate am putut observa in cadrul sedintei online.E bine sau rau? Ce spun administratia si unii dintre consilierii generaliDe ce isi doreste administratia Firea astfel de fuziuni? In proiectele de hotarare se vorbeste despre economii la bugetul local, despre eficientizarea activitatii si folosirea cat mai productiva a dotarilor si salariatilor.Ceea ce nu se mentioneaza in proiectele de hotarari este in baza caror criterii s-au ales companiile care le vor absorbi pe celelalte. Nici nu se spune daca toti salariatii companiilor absorbite vor fi mutati la noua companie sau unii vor fi concediati.Isi vor pierde unii locurile din Consiliile de Administratia si din Adunarile Generale ale Asociatilor (AGA)? Cel mai probabil, da. Dar cum anume vor sta lucrurile nu stim.Consilierul pe probleme de infrast ...citeste mai departe despre " Se va face cum vrea Firea. Unele companii le inghit pe altele. Iata de ce " pe Ziare.com