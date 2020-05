Danone Romania doneaza 250.000 euro catre Daruieste Viata pentru echipamente medicale si de protectie

Angajatii companiei sunt implicati direct in colectarea nevoilor spitalelor din toata tara si, cu ajutorul nepretuit al echipei Daruieste Viata, vor fi puse la dispozitie echipamentele si materialele medicale necesare."In astfel de momente, este mai important ca oricand sa actionam cu claritate, sa reactionam rapid si cu precizie si sa fim uniti. De aceea, pentru a ne proteja angajatii si partenerii, compania noastra se angajeaza la nivel global sa ii sustina pe acestia, garantand, totodata, siguranta lantului de aprovizionare al produselor noastre.In acelasi timp, suntem alaturi de comunitate si ne oferim in continuare ajutorul. Am identificat cel mai bun mod posibil pentru a acoperi unele nevoi tot mai mari de echipamente si materiale medicale din cele mai vulnerabile locuri din Romania. Toate acestea cu ajutorul colegilor nostri, care s-au oferit voluntar sa sprijine prin identificarea si centralizarea nevoilor direct de la spitalele din toata tara.Suntem cu totii responsabili si este important sa fim uniti pentru a depasi aceasta situatie cat mai usor. Acum, viziunea noastra 'One Planet. One Health' este si mai relevanta pentru noi", a declarat Natalia Gelshtein-Kiss, Market Director pentru Danone Romania, Bulgaria si Tarile Adriatice."Este foarte important, in aceasta perioada, sa fim alaturi de comunitatile noastre si sa ne aratam sprijinul atat in Bucuresti, cat si in tara, in orasele mai mici si mai mari.Pentru noi, #ReusimImpreuna este mai mult decat un nume de campanie, este ceea ce ne anima si ne face sa mergem mai departe. Nu exista o cauza mai buna decat viata. Ii invitam pe toti cei care se pot alatura sa contribuie pentru a ajuta cadrele medicale si a da o sansa in plus pacientilor din Romania." - Oana Gheorghiu, fondatoare Daruieste Viata."Cu responsabilitate si solidaritate vom trece impreuna peste aceasta pandemie. Ne bucuram de implicarea Danone pentru a sprijini spitalele din Romania si personalul medical, astfel incat sa poata oferi ingrijirea necesara pacientilor cu coronavirus, dar si cu alte patologii.Fiecare actiune conteaza, pentru ca poate salva o viata. Speram ca tot mai mule companii si persoane fizice sa se alature cu donatii pe site-ul daruiesteviata.ro." - Carmen Uscatu, fondatoare Daruieste Viata.De la inceputul pandemiei, echipa Danone a sprijinit perman ...citeste mai departe despre " Danone Romania doneaza 250.000 euro catre Daruieste Viata pentru echipamente medicale si de protectie " pe Ziare.com