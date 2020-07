Dacian Ciolos, despre acordul de la Bruxelles: E pentru prima data in istoria UE cand sefii de stat si de guvern accepta o datorie publica europeana

In plus, "va exista un mecanism al statului de drept care va fi legat de modul in care se vor cheltui acesti bani", a tinut sa sublinieze Dacian Ciolos, care a evidentiat, totodata, ca suma prevazuta pentru Romania este una considerabila."Sunt parti pozitive si sunt parti negative fata de propunerea initiala facuta de Comisia Europeana, pe care a sustinut-o si Parlamentul. Partile pozitive sunt ca avem un acord si avem un acord dupa doar cateva luni de zile de cand aceasta criza s-a declansat si nu dupa ani de zile, asa cum a fost cazul pentru criza financiara si economica din 2008-2009, cand abia in 2011-2012 UE a reusit sa ia niste masuri. Deci de data asta s-a actionat mult mai rapid, asta este un lucru pozitiv. Apoi, e pentru prima data in istoria UE cand sefii de stat si de guvern, la solicitarea Parlamentului si la insistenta Parlamentului European, accepta o datorie publica europeana.Deci, practic, prin acest program de redresare UE va imprumuta bani de pe piata de capital pentru a finanta economiile statelor membre sa se redreseze, insa acele datorii, in mare parte, nu vor mai merge pe datoria publica a statelor membre, ci se va crea o datorie publica europeana, care va fi rambursata la comun", a afirmat liderul PLUS.Dacian Ciolos a precizat, totodata, ca "va exista un mecanism al statului de drept care va fi legat de modul in care se vor cheltui acesti bani"."In Parlamentul European ne vom asigura ca acest mecanism va fi intarit. State membre care beneficiaza de fonduri europene, dar nu respecta justitia, nu respecta statul de drept, nu intaresc lupta impotriva coruptiei vor putea fi afectate, adica guvernelor respective le vor putea fi blocati banii europeni pana cand vor demonstra ca astfel de institutii cheie intr-o democratie chiar functioneaza.Noi in grupul pe care il conduc am propus chiar un mecanism, si vom discuta cu Comisia Europeana in perioada urmatoare, prin care chiar si atunci cand anumite guverne nu respecta statul de drept, banii sa fie blo ...citeste mai departe despre " Dacian Ciolos, despre acordul de la Bruxelles: E pentru prima data in istoria UE cand sefii de stat si de guvern accepta o datorie publica europeana " pe Ziare.com