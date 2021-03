Dacia a dat startul comenzilor online pentru primul sau model electric. Cat va costa si cand se pot face primele livrari

"Incepand din 20 martie, Dacia deschide online precomenzile pentru versiunea "Comfort Plus" a primului sau model electric. Aceasta va fi disponibila la pretul imbatabil de 18.100 Euro (TVA inclus). Dacia Spring dispune de un motor electric de 33 KW (45 CP), cuplat cu o baterie de 26,8 KWh si poate fi alimentata atat la o priza casnica de 220V cat si la un Wall Box sau, optional, la o borna DC", anunta compania.Modelul are o autonomie de 230 km conform ciclului WLTP si de 305 km conform ciclului WLTP City (care cuprinde doar partea urbana a ciclului omologat).Dacia Spring beneficiaza, in serie, de numeroase echipamente de siguranta, printre care: limitator de viteza, ABS, ESP, repartitor electronic al fortei de franare, 6 airbag-uri, apel de urgenta (buton SOS), aprindere automata a farurilor si franare automata de urgenta.Modelul este disponibil, de la lansare, in trei culori: Kaoline White, Cenote Blue si Lightning Silver. La aceasta se va adauga o a patra optiune, Goji Red.Garantia oferita este de 3 ani sau 100.000 km pentru vehicul si de 8 ani sau 120.000 km pentru bateria electrica.Ulterior vor fi deschise precomenzile pentru versiunea de echipare "Comfort", disponibila la pretul de 16.800 Euro (TVA inclus). O varianta destinata clientilor de flote va fi de asemenea disponibila, la acelasi pret: 16.800 Euro (TVA inclus).Dacia Spring va putea fi achizitionata de clientii din Romania prin intermediul programului RABLA PLUS.Primele livrari sunt programate in cursul lunii septembrie 2021.Citeste si:Scandalul datelor privind vaccinarea publicate de Vlad Voiculescu. Ce spun expertii in comunicare publicaRusia: Avioanele spaniole Eurofighter din Romania nu au facut o interceptare propriu-zisa. Este doar "un joc barbatesc"Eleva de clasa a VII-a batuta de un coleg spre amuzamentul colegilor. Restul copiilor privesc si aplaudaRaluca Turcan: "Cei cu salariul minim traiesc in situatii aproape identice cu unii care sunt dependenti de ajutorul social"Scandalos. Cine e sportiva data in judecata pentru ca a ramas insarcinata. I-a fost taiat si salariul pe o luna ...citeste mai departe despre " Dacia a dat startul comenzilor online pentru primul sau model electric. Cat va costa si cand se pot face primele livrari " pe Ziare.com