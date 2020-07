Curtea de Justitie a UE a invalidat transferul de date personale intre Uniunea Europeana si SUA

Acest acord face "posibile ingerinte in drepturile fundamentale ale persoanelor ale caror date sunt transferate" spre Statele Unite, intrucat autoritatile americane pot avea acces la ele fara ca aceasta sa se limiteze "la strictul necesar", considera Curtea europeana in decizia sa.Decizia a fost primita ca o victorie de avocatul si activistul austriac Max Schrems, aflat la originea acestei cauze, in urma plangerii sale impotriva Facebook Totusi, CJUE a mentinut validitatea mecanismului de transfer de date cunoscut drept 'clauze contractuale standard', subliniind ca autoritatile de supraveghere trebuie sa suspende sau interzica transferurile in afara UE daca protectia datelor nu poate fi asigurata.Sute de mii de companii, printre care Facebook, giganti industriali si producatori auto, folosesc aceste clauze pentru a transfera date personale ale europenilor in alte tari, pentru servicii precum infrastructura cloud, gazduire de date, state de plata, finante si marketing.Cauza (C-311/18 Facebook Irlanda si Schrems) a ajuns la CJUE din Luxemburg dupa ce austriacul Max Schrems a contestat in justitie folosirea de catre Facebook a clauzelor standard, acuzand ca acestea nu includ suficiente garantii de protectie a datelor.Dupa dezvaluirile facute de Edward Snowden legate de practicile de supraveghere in masa ale serviciilor de informatii din SUA, Max Schrems a depus o plangere la Autoritatea irlandeza pentru protectia vietii private de la Dublin, unde se afla sediul pentru Europa al Facebook.Aceasta a adus cazul in fata Inaltei Curti a Irlandei, care s-a adresat la randul sau CJUE.In decembrie 2019, Avocatul general al CJUE a emis o opinie conform careia astfel de mecanisme de transfer de date sunt legale, cu avertismentul ca ele pot fi blocate daca tarile ce primesc informatiile nu indeplinesc standardele europene in materie de protectie a datelor, informeaza Reuters, citata de AGERPRES.In UE, acestea sunt reunite in Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR), introdus in 2018 pentru a creste controlul cetatenilor asupra datelor lor personale.Companiile care nu se conformeaza pot primi amenzi de pana la 4% din ...citeste mai departe despre " Curtea de Justitie a UE a invalidat transferul de date personale intre Uniunea Europeana si SUA " pe Ziare.com