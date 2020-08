Curtea de Conturi: Peste 1 miliard de euro, cheltuielile statului pentru combaterea pandemiei. Doar 5% cheltuieli pentru stocurile de urgenta medicala

Cheltuielile realizate pentru combaterea pandemiei, pana la 30 iunie 2020, de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetul asigurarilor de somaj se ridica la 5 miliarde de lei. "Din aceasta suma, 73% reprezinta plata indemnizatiei acordate pe perioada suspendarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului (3,69 miliarde de lei), 13% sunt indemnizatiile acordate altor categorii de personal ale caror activitati au fost intrerupte ori s-au derulat la un nivel foarte scazut (662 de milioane de lei), iar 5,3% vizeaza cheltuielile privind stocurile de urgenta medicala (266 de milioane de lei), iar restul fondurilor s-au alocat pentru stimulentul de risc si alte cheltuieli specifice perioadei de urgenta", este concluzia celui mai recent raport al Curtii de Conturi, realizat la solicitarea Parlamentului.Impactul financiar estimat de auditori in urma actiunilor de control este compus din venituri suplimentare, prejudicii si abateri financiar contabile. Astfel, veniturile suplimentare estimate se ridica la 647 de mii de lei. Abaterile financiar contabile estimate pentru perioada supusa controlului sunt de 659 de milioane de lei, in timp ce prejudiciile sunt de 38,3 milioane de lei."Curtea de Conturi a Romaniei, ca institutie suprema de audit, si-a propus sa ofere o analiza obiectiva a felului in care au fost gestionate resursele publice in perioada starii de urgenta si sa sprijine institutiile publice in a-si crea mecanisme eficiente de raspuns la criza. Raportul este rezultatul unui efort sustinut la nivelul tuturor structurilor Curtii de Conturi, tinand cont de context, de restrictiile inerente aduse de pandemie, de la ajustarea programului anual de actiuni, pana la adaptarea modului de lucru care a obligat la distantare fizica. In toate actiunile noastre am urmarit sa nu compromitem eforturile publice comune de raspuns la criza Covid-19. Ne dorim ca recomandarile cuprinse in raport sa reprezinte o oportunitate pentru autoritati de a imbunatati procedurile specifice unei situatii de criza, cu impact direct asupra modului de gestionare a banului public", a declarat Mihai Busuioc, presedintele Curtii d ...citeste mai departe despre " Curtea de Conturi: Peste 1 miliard de euro, cheltuielile statului pentru combaterea pandemiei. Doar 5% cheltuieli pentru stocurile de urgenta medicala " pe Ziare.com