Curtea de Apel Bucuresti a suspendat hotararea de Guvern privind reorganizarea Ministerului Finantelor

Judecatorii au admis o cerere depusa in instanta de Ciprian Sebastian Badea, seful Directiei Generale Juridice din cadrul Ministerului de Finante."Admite in parte cererea. Dispune suspendarea executarii Hotararii Guvernului nr. 380/2020 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 408/18.05.2020, in ceea ce priveste Art. I pct. 3 - Anexa, referitor la desfiintarea Directiei Generale Juridice si inlocuirea acestei structuri cu doua noi structuri - Directia Juridic si Reglementare si Directia Contencios, pana la pronuntarea instantei de fond. Respinge cererea de interventie accesorie in favoarea paratului ca neintemeiata. Obliga paratul la plata catre reclamant a sumei de 4.020 lei cheltuieli de judecata. Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de exercitare a caii de atac se depune la Curtea de Apel Bucuresti. Pronuntata in sedinta publica azi, 24.06.2020", se arata in decizia instantei.