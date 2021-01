Cum vrea Nicusor Dan sa rezolve rapid problemele cu apa calda si caldura: O centrala mobila pe linia de est a Capitalei. "Iarna viitoare va fi mai bine"

Edilul promite ca "iarna viitoare va fi mult mai bine", pentru ca va fi amenajata o centrala mobila pe linia de est a orasului. Edilul-sef al Bucurestiului afirma ca el are apa calda si caldura, pentru ca detine o centrala de apartament, intrucat locuieste intr-un cartier care nu are sistem de incalzire centralizata.Intr-un interviu la RFI, Nicusor Dan precizeaza ca "problema apei calde si a caldurii vine dintr-o inactivitate si o subfinantare cronica, derulata timp de 30 de ani"."Tot ce putem face in aceasta iarna este sa avem cele mai rapid posibile interventii de urgenta, ceea ce reusim sa facem si de asemenea sa comunicam, avem un call-center la care in sfarsit se raspunde si le spunem oamenilor cat dureaza.Acum, tot ce putem sa facem si am facut deja este sa asiguram finantarea pentru iernile urmatoare, adica pentru reparatiile care sa faca astfel incat sa nu se mai intample ceea ce s-a intamplat iarna asta. Avem deja finantari de 300 de milioane de euro fonduri europene, 200 de milioane de euro PNRR, 320 de milioane de lei primiti de la Guvern. Din primavara asta incepem marile lucrari de reparatii ale conductelor".Citeste si: Nicusor Dan: "O cincime dintre blocurile din Bucuresti primesc caldura sub parametri. Suntem in momentul cel mai de jos al sistemului de termoficare din Bucuresti""Am centrala de apartament"Nicusor Dan a fost intrebat daca el are apa calda si caldura la parametri normal."Eu locuiesc intr-un cartier al Bucurestiului care nu are sistem de incalzire centralizata si atunci avem o centrala de apartament cu care avem apa calda si caldura, dar nu pentru ca nu am vrea sa fim, ci pur si simplu pentru ca in cartierul in care locuim nu exista incalzire centralizata in momentul asta," spune Nicusor Dan."Centrala mobila"Primarul promite ca iarna viitoare va fi mai bine."In orice caz, in iarna viitoare va fi mult mai bine, pentru ca din punctul de vedere al capacitatii de productie, ne vor trebui trei luni inainte de inceperea iernii ca sa mai amenajam o centrala mobila, sa spunem, pe linia de est, care sa scurteze distanta de aproape 12-13 km din sud pana in nord si atunci si prin reparatiile pe care o sa le facem pana atunci, iarna viitoare va fi mai bine, iar peste doua ierni, mult mai bine".Primarul ...citeste mai departe despre " Cum vrea Nicusor Dan sa rezolve rapid problemele cu apa calda si caldura: O centrala mobila pe linia de est a Capitalei. "Iarna viitoare va fi mai bine" " pe Ziare.com