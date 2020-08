Ludovic Orban: "Nu se pot lua masti chiar pentru toti copiii. Prioritar este sa asiguram pentru cei care provin din familii vulnerabile"

"In ceea ce priveste mastile pentru toata lumea, cred ca prioritar este sa asiguram masti pentru copiii care provin din familii vulnerabile, asa cum a fost si alocarea din fondul de rezerva pentru achizitionarea de masti destinate persoanelor vulnerabile. Evident ca trebuie sa existe niste masti suplimentare daca un copil vine fara masca, dar nu se pot lua masti chiar pentru toti copiii", a declarat Ludovic Orban.Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat sambata, intr-o conferinta de presa, ca este imposibil ca Guvernul sa asigure masti pentru toti copiii si profesorii din Romania, dar vor exista in fiecare scoala din tara dezinfectanti si masti pentru copiii din familii sarace sau care isi uita masca acasa, si, de asemenea, va fi asigurat accesul la apa si canalizare."Exista categorii defavorizate care sunt beneficiare de masti gratuite din partea statului, prin achizitia facuta de Ministerul Sanatatii. Din perspectiva Guvernului, noi punem bani la dispozitie autoritatilor publice locale, sa faca un stoc minim de masti si materiale dezinfectante in fiecare scoala, pentru situatii de avarie, sa spunem, isi uita mascuta copilul, e dintr-o familie mai saraca, i s-au terminat mastile, insa este absolut imposibil ca Guvernul sa asigure masti pentru toti copiii din tara aceasta, pentru toti profesorii. Deci, sprijinul guvernamental merge pentru categoriile defavorizate, pe o achizitie deja finalizata la Ministerul Sanatatii", a declarat vicepremierul Raluca Turcan.Potrivit acesteia, Guvernul va aloca 50 de milioane de euro autoritatilor locale, ca sa achizitioneze de acesti bani, masti si dezinfectanti pentru fiecare scoala din tara."In acelasi timp, vom deconta 50 de milioane de euro autoritatilor publice locale si inspectoratelor scolare judetene, pentru achizitionarea de masti si dezinfectanti necesare in scoli, odata cu inceputul de an scolar. Aceasta decizie de a deconta achizitionarea acestor produse este in acord cu decizia privind descentralizarea, pe care am luat-o, inclusiv referitoare la alegerea scenariului pe care scolile sa mearga odata cu inceputul anului scolar si permite o achizitionare mult mai rapida si prezenta acestor produse in scoli.Dupa cum ati vazut in ghidul pe care l-am prezentat deja public, dor ...citeste mai departe despre " Ludovic Orban: "Nu se pot lua masti chiar pentru toti copiii. Prioritar este sa asiguram pentru cei care provin din familii vulnerabile" " pe Ziare.com