Ministerul Muncii, despre cum vor fi platite pensiile in 2021. Postasii, obligatii sa duca pensia intre 1 si 15 a fiecarei luni

Ministrul Raluca Turcan a stabilit, miercuri, 30 decembrie, cu reprezentantii Casei Nationale de Pensii Publice, Ministerului Finantelor si Companiei Nationale Posta Romana, institutiile care colaboreaza pentru plata pensiilor la domiciliul beneficiarilor, un calendar care sa asigure urgentarea procedurilor pentru a plati pensiile la timp in luna ianuarie, chiar daca institutiile functioneaza cu program redus de sarbatori, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Muncii."Astfel, ministrul a adresat Ministerului Finantelor solicitarea de a transmite in regim de urgenta dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare reprezentand drepturile de pensie aferente lunii ianuarie 2021 pe data de 4 ianuarie, din Trezoreria Municipiului Bucuresti catre trezoreriile teritoriale, astfel incat creditele sa poata fi inregistrate in conturile caselor judetene de pensii in aceeasi zi. De asemenea, Casa Nationala de Pensii Publice s-a angajat sa intocmeasca tot in regim de urgenta toate ordinele de plata catre Posta Romana, pentru a evita eventuale intarzieri. Conform calendarului stabilit, Posta Romana va primi in data de 4 ianuarie 2021 ordinele de plata pentru pensii, urmand a se face distribuirea la domiciliu", scrie in comunicat.De asemenea, Companiei Nationale Posta Romana i s-a solicitat sa faca toate eforturile necesare, conform conventiei incheiate cu Ministerul Muncii, pentru ca pensiile sa fie distribuite la timp catre beneficiari."Intervalul de plata pentru pensii in 2021 va fi 1-15 al fiecarei luni si am cerut institutiilor implicate sa depuna toate eforturile pentru a nu exista intarzieri in prima luna a anului viitor", a afirmat ministrul Raluca Turcan, intr-o postare pe Facebook