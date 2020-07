Cum sunt definiti termenii de "carantina" si "izolare" in proiectul aprobat in Guvern. Unde poate fi contestata carantina institutionalizata

Cheltuielile vor fi suportate din bugetul Ministerului Sanatatii. Situatiile de risc epidemiologic sau biologic, pentru care este instituita carantina, sunt epidemia declarata prin ordinul ministrului Sanatatii, pandemia declarata de directorul OMS sau un eveniment neasteptat identificat constatat de structurile Departamentului pentru Situatii de Urgenta sau institutiile din subordinea MS."- Carantina persoanelor in spatii special desemnate, la domiciliu sau la o locatie declarata se instituie pentru o durata stabilita conform datelor stiintifice oficiale disponibile, cu privire la persoanele sanatoase, suspecte de a fi infectate sau purtatoare ale unui agent patogen, care: a) sosesc din zone in care riscul epidemiologic este ridicat, conform datelor epidemiologice transmise la nivel national, european si international de catre organismele competente in domeniu; b) au venit in contact cu persoane confirmate cu o boala infecto-contagioasa.- Carantina bunurilor se instituie pentru bunurile suspecte de contaminare, mijloacele de transport sau alte bunuri suspecte, pana la decontaminare sau distrugere, dupa caz. Procedura de decontaminare sau distrugere se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii.- Carantina zonala se instituie pentru persoanele aflate si activitatile derulate in perimetrul afectat de situatiile de risc epidemiologic sau biologic prevazute la art. 4, pentru o durata conform datelor stiintifice disponibile la nivel international.- Izolarea in unitatea sanitara sau locatiile in care personalul unitatilor sanitare desfasoara activitate medicala specifica, se instituie pentru persoanele cu semnele si simptomele sugestive pentru bolile infecto-contagioase stabilite prin hotarare a Guvernului sau persoanele purtatoare de agenti patogeni ai acestor boli, pentru care se impune internarea obligatorie, conform reglementarilor in vigoare, pentru o durata conform datelor stiintifice oficiale si in functie de evolutia patologiei respective pentru fiecare pacient.- Izolarea la domiciliu sau locatia declarata, se poate dis ...citeste mai departe despre " Cum sunt definiti termenii de "carantina" si "izolare" in proiectul aprobat in Guvern. Unde poate fi contestata carantina institutionalizata " pe Ziare.com