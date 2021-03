Cum vor beneficia romanii care contribuie la Pilonul II de pensii de bani atunci cand se vor retrage din activitate

Specialistul Mihai Seitan spune ca proportia care va reprezenta pensia din Pilonul II va fi de circa 20-25% din venit, care se va adauga la cei 40% din sistemul public.Inscrierile la Pilonul II de pensii, acum 13 aniInscrierea in pilonul II de pensii de stat administrate privat s-a facut acum 13 ani, in perioada 17 septembrie 2007 - 17 ianuarie 2008. Actiunea a presupus obligativitatea tuturor angajatilor care aveau pana in 35 de ani de a alege un fond de pensii administrate privat, autorizate in Romania, in timp ce angajatii intre 35 si 45 de ani puteau opta.Pilonul II inseamna ca o mica parte din contributia de asigurari sociale - CAS - este directionata spre fondurile de pensii administrate privat, banii fiind acumulati in conturile individuale ale celor care contribuie si investiti cu un profit mai mare sau mai mic.Cota transferata catre Pilonul II a crescut gradual, incepand cu 2008, de la 2% si ar fi urmat ca, in 2016, sa ajunga la 6% din veniturile salariale brute. Acest lucru nu s-a intamplat insa. In prezent, o proportie de 3,75% din cota de 25% de CAS este virata de peste 7 milioane de romani la pilonul II de pensii.Ce se plateste acum din Pilonul II de pensiiIn momentul acesta, exista doar o procedura prin care anumite persoane care au contribuit primesc inapoi sumele cu care au cotizat, pentru ca nu mai pot participa la sistem din motive obiective."Ce se plateste acum din Pilonull II - si se plateste de catva timp - sunt sume care se dau fie cand titularii de cont au decedat, si atunci banii adunati in cont trebuie sa ajunga la mostenitori, fie sunt oameni aflati in situatia de a primi pensie de invaliditate din sistemul public si care au contribuit, un timp, si la sistemul privat de pensii. Acestia din urma, pentru ca nu mai pot contribui la sistemul privat, primesc inapoi banii care sunt ai lor. Dar asta nu este pensie. Aceasta este o plata pentru beneficiarii sistemului de pensii private, in conditiile in care ei nu mai pot avansa pentru a putea obtine pensia dorita din sistemul privat. Acesti bani fie se pot da inapoi toti odata, fie esalonat pe cinci ani, de comun acord cu persoana respectiva", explica fostul ministru al Muncii.Reglem ...citeste mai departe despre " Cum vor beneficia romanii care contribuie la Pilonul II de pensii de bani atunci cand se vor retrage din activitate " pe Ziare.com