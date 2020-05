Cum se pregatesc cabinetele stomatologice pentru redeschidere si ce spun medicii despre majorarea tarifelor

Acestea isi pot relua activitata incepand cu 15 mai, zi in care starea de urgenta impusa pentru prevenirea raspandirii infectiei cu noul coronavirus ia sfarsit.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat recent ca medicii stomatologi isi vor putea redeschide cabinetele, dar in conditii speciale de distantare si igiena.Pana in acest moment, Guvernul nu a anuntat, oficial, regulile ce trebuie respectate. Exista insa un set de recomandari din partea Colegiului Medicilor Stomatologi.Totodata, Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a pus in dezbatere publica un set de recomandari referitoare la reluarea activitatii de catre cabinetele stomatologice. Ramane insa de vazut daca vor fi adoptate in aceasta forma.Ziare.com a stat de vorba cu cativa medici dentisti din Bucuresti, pentru a afla cum se pregatesc pentru redeschiderea cabinetelor. In mare parte, au inceput sa aplice recomandarile facute de Colegiul Medicilor Stomatologi si au achizitionat manusi, masti, combinezoane, botosei. Aceste echipamente se aflau si inaintea pandemiei in cabinetele lor, dar acum au fost cumparate si pentru pacienti.Totodata, programarea pacientilor este facuta la intervale mai mari de timp, astfel incat sa nu se intalneasca intre ei si sa nu stationeze in sala de asteptare.Sunt si cabinete unde aceste pregatiri necesita un timp mai mare, astfel ca nu vor fi redeschise pe 15 mai.In ceea ce priveste tarifele practicate, exista clinici care spun ca le vor majora pentru a acoperi pierderile din aceasta perioada, iar altele vor sa acopere doar costurile cu echipamentele pentru pacienti pentru ca, spun dentistii, "suntem medici, nu afaceristi".Iata, asadar, ce ne-au declarat medicii stomatologi cu privire la redeschiderea cabinetelor.Deontologia medicala nu imi permite sa majorez tarifele pacientilorManagerul unei clinici din Sectorul 3, medic stomatolog, ne-a spus ca a inceput pregatirile pentru redeschiderea cabinetului respectand recomandarile facute de Colegiul Medicilor Stomatologi, astfel incat atat pacientii, cat si personalul medical sa fie in siguranta.Pacientii vor fi sunati in dimineata zilei in care sunt programati si vor fi intrebati daca au simptome specifice COVID-19 sau daca au luat contact cu persoane infectate."Cu siguranta, ne pregatim ...citeste mai departe despre " Cum se pregatesc cabinetele stomatologice pentru redeschidere si ce spun medicii despre majorarea tarifelor " pe Ziare.com