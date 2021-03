Cum sa faceti alegerea corecta intre un cititor de coduri de bare de uz general sau unul industrial?

Desi a devenit mai usor de operat, exista acum mai multe optiuni si varietati de cititoare pentru coduri de bare din care sa alegeti. Alegerea celui potrivit poate fi o provocare fara a intelege diferitele tipuri si optiuni. Primul pas in gasirea cititorului potrivit este identificarea nevoilor dvs. specifice: Unde va fi folosit? Este un mediu dur? Cat de des va fi folosit? Ce fel de coduri de bare veti citi? Cum va fi utilizat? Poate ramane conectat la un PC?Stiind unde veti utiliza cititorul pentru coduri de bare, scopul in care doriti utilizarea acestuia si mediul de lucru in care va desfasurati activitatea, va va ajuta sa decideti ce tip de cititor este potrivit pentru nevoile afacerii dumneavoastra. Intelegerea fiecaruia dintre acesti factori va va ajuta sa gasiti produsul potrivit.Una dintre cele mai importante preocupari atunci cand alegeti un cititor pentru coduri de bare, este tipul codului de bare care trebuie scanat. Exista cititoare pentru coduri de bare 1D - pe baza de laser si cititoare pentru coduri de bare 2D - cu o tehnologie similara cu cea folosita pentru camerele foto digitale. Un lucru de mentionat aici: cititoarele de coduri de bare 2D au un volum mai mare de informatii cuprins in cod.Indiferent de mediul in care intentionati sa utilizati scannerul, rezistenta este intotdeauna un aspect de luat in considerare. Mediul este un factor important, dar trebuie sa luati in considerare si modul in care va fi utilizat acesta. Este posibil sa va aflati intr-un mediu standard, dar daca cititoarele dvs. sunt expuse unui mediu extern neprielnic, o optiune mai robusta va va ajuta sa economisiti timp si bani.Diferentele dintre un model robust si un model standard sunt destul de evidente. Unitatile robuste sunt complet protejate impotriva prafului si umezelii, pot rezista la caderi repetate pe beton, de la o inaltime de 1,5 sau 2 metri.Cu toate optiunile disponibile astazi, este important sa gasiti dispozitivul potrivit pentru nevoile afacerii dvs. Determinarea modului de utilizare a unui cititor pentru coduri de bare si a caracteristicilor de care aveti nevoie va va usura procesul de decizie, iar expertii Total Technologies in automatizarea proceselor de lucru folosind codurile de bare, va pot sustine in alegerea corecta, a echipamentelor.