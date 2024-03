Cum (nu) mi-a oferit regimul comunist 75 de kg de struguri

Am trait o copilarie obisnuita, undeva intr-o comuna din Timis, Carpinis: jucam fotbal, citeam carti de science-fiction si eram pasionat de electronica.

In clasa a VI-a am gasit in podul casei un manual de electronica, am citit despre marii inventatori si cercetatori Tesla, Volta si Michel Faraday si m-am apucat sa construiesc, singur, un aparat de radio.

M-am chinuit luni intregi si, dupa mai multe esecuri, am facut un radio cu cristal. Am cautat, in gunoaiele unui atelier de reparatii, piese pentru un radio cu galene, dar nu am reusit sa duc acest proiect pana la capat.

Stiu ca acum pare ceva ciudat si complicat, dar un radio cu cristal este un aparat relativ simplu, popular pe la 1920. Eu insa am fost cu extraordinar de fericit cand, la doar 11 ani, am inceput sa receptionez Radio Timisoara si un sunet de background, glasul stelelor...

In acei ani ai copilariei, undeva prin clasa a III-a, am avut pentru prima oara sentimentul ca regimul comunist ne minte.

