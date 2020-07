Cum au reusit autoritatile din Timis si Arad sa tina sub control epidemia de coronavirus. Medicul Musta: "Populatia a inteles ca batalia se castiga in afara spitalului"

Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara a explicat care au fost cauzele pentru care Timisul a fost in topul judetelor cu cazuri de COVID la inceputul pandemiei."Noi am fost la inceputul pandemiei in top si pentru ca statistica era facuta cu pacientii care erau internati in spitalul nostru, iar noi internam pacienti din Timis, Arad, Caras-Severin si Hunedoara. Pe de alta parte, tot in acea perioada erau centrele de carantina in acest judet si parte din pacienti veneau din aceste centre", a explicat doctorul Musta, potrivit caruia in Timis, batalia a fost castigata pana acum in afara spitalului datorita respectarii regulilor de prevenire a infectiilor."In momentul in care noi am facut o comunicare si am solicitat comunitatii sa fie foarte precauta pentru ca batalia se castiga in afara spitalului, nu in spital, pentru ca daca spitalul va fi coplesit de cazuri grele nu vom putea face fata, se pare ca populatia a inteles si numarul de cazuri a scazut. Eu cred ca acesta e unul din motivele pentru care si acum se mentine scazut. Noi avem foarte putini pacienti din judetul Timis internati, focarele sunt aproape inexistente. Sunt cazuri izolate, dar nu sunt in focare", a declarat medicul Virgil Musta.Judetul Arad a fost, de asemenea, la inceputul pandemiei un focar de infectie, aflandu-se in topul judetelor din punct de vedere al cazurilor de COVID-19. In ultima luna, la Arad s-au inregistrat doar 10 cazuri noi."In momentul pandemiei, noi nu am respectat legislatia de la INSP la un moment dat. Acum o luna si jumatate noi am testat tot ce inseamna camine, care erau centrele infectiei. Dupa aceea a mai fost momentul vama, momentul spital. Am oprit niste rezervoare din comunitate. Decizia de atunci a fost prin asumare. Nu era legislatie, acum este. Al doilea aspect este gradul de constientizare a personalului medical cu privire la lupta cu COVID-ul. Acum doua-trei luni cand eram in focar inca nu realizau ca, chiar daca porti masca cu combinezon, nu trebuie sa interactionezi, trebuie circuite separate", a declarat seful DSP Arad, Horea Timis.Acesta a mai spus ca pandemia este tinuta sub control ...citeste mai departe despre " Cum au reusit autoritatile din Timis si Arad sa tina sub control epidemia de coronavirus. Medicul Musta: "Populatia a inteles ca batalia se castiga in afara spitalului" " pe Ziare.com