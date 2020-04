Cum a redus pandemia de coronavirus zgomotul seismic in Bucuresti (Grafice INFP)

"Pamantul este o planeta 'vie' care vibreaza continuu sub actiunea unor factori naturali si antropici precum undele oceanice, vantul, ploaia, activitatile industriale, traficul, etc.Aceste vibratii, cunoscute sub numele de zgomot seismic, sunt inregistrate permanent de statiile seismice din intreaga lume. Preocuparea permanenta a cercetatorilor seismologi este aceea de a reduce nivelul zgomotului seismic astfel incat inregistrarile cutremurelor utile in numeroase cercetari sa fie de o calitate cat mai buna.Atingerea acestui deziderat se realizeaza in general prin instalarea statiilor seismice in zone 'linistite' afectate cat mai putin de sursele de zgomot antropic. Totusi, seismologii sunt nevoiti sa instaleze statii seismice si in zone urbane in vederea obtinerii unor date esentiale in studiile efectuate pentru reducerea riscului seismic din aceste zone", explica INFP intr-un comunicat.Totusi, inregistrarile de la aceste statii sunt puternic afectate de activitatea umana cotidiana, iar acest lucru se reflecta in datele colectate printr-un nivel al zgomotului seismic crescut si o variatie a acestuia in functie de momentul zilei si ziua saptamanii.Acum, odata cu introducerea restrictiilor de circulatie pe fondul pandemiei de COVID-19, zgomotul seismic in Bucuresti a fost redus."Fenomenul s-a observat foarte bine odata cu introducerea masurilor specifice din timpul pandemiei generata de COVID-19 (restrictionarea traficului in orase, diminuarea activitatii in sectorul industrial, inchiderea complexelor comerciale, etc.) in diferite orase ale lumii (ex. Barcelona, Bruxelles, Londra, Paris, Zurich etc.).Bucurestiul nu face nici el exceptie, dovada rezultatele inregistrate la trei statii seismice amplasate in locatii diferite din Capitala", potrivit sursei citate.INFP precizeaza ca exista trei astfel de statii in Bucuresti:BSTR - la casa Oamenilor de Stiinta din Piata Lahovari;BTMR - la Geotec Consulting in apropiere de Piata Rosetti;BUC - la marginea Parcului Carol, la observatorul de la Cutitul de Argint.In continuare, institutul prezinta cateva grafice cu variatia nivelului zgomotului seismic observata la cele trei statii in perioada 26 ianuarie - 8 aprilie 2020."Aceasta este exprimata in unitati de deplasare (nanometri) pentru banda de frecvente 4-14 Hz. Pe gr ...citeste mai departe despre " Cum a redus pandemia de coronavirus zgomotul seismic in Bucuresti (Grafice INFP) " pe Ziare.com