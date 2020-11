Potrivit acestor date, in Romania un numar de 9,067 milioane de pasageri au calatorit cu trenul in perioada aprilie-iunie 2020, cu 7,943 milioane mai putini fata de 17,010 milioane pasageri in perioada similara a anului trecut, ceea ce inseamna un declin de 47%.Singurele state membre UE unde declinul procentual al pasagerilor transportati cu trenul a fost mai mic decat in Romania sunt Bulgaria (minus 37%) si Olanda (minus 0,2%).Cele mai mari scaderi in numarul de pasageri transportati cu trenul au fost inregistrate in: Irlanda (minus 94%, sau 11,7 milioane de pasageri mai putini), urmata de Franta (minus 78%, sau 262,6 milioane de pasageri mai putini), Spania (minus 78%, sau 125,3 milioane de pasageri mai putini), Luxemburg (minus 78%, sau 4,9 milioane de pasageri mai putini) si Italia (minus 77%, sau 173,4 milioane de pasageri mai putini).Singura exceptie de la aceste scaderi dramatice a fost Olanda, unde transportul feroviar de pasageri a ramas practic stabil, fiind inregistrat un declin de doar 0,2%. Un numar de 97,271 milioane de pasageri au calatorit cu trenul in Olanda in trimestrul al doilea al acestui an, cu 198.000 mai putini decat in perioada similara a anului trecut.In cifre absolute, Germania este pe primul loc in UE cand vine vorba de numarul pasagerilor transportati cu trenul, cu 295 milioane pasageri in trimestrul al doilea, chiar daca a suferit o scadere de 59% fata de 725 milioane pasageri in trimestrul al doilea al anului trecut. ...citeste mai departe despre " Circulatia cu trenul in Romania a inregistrat una dintre cele mai mici scaderi din UE in pandemie " pe Ziare.com