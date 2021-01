Cu TICTrans coletele ajung in siguranta in Germania la adresa indicata de tine!

La TICTrans oferta privind serviciile pe raza Germaniei este una diversificata. Colaborand cu aceasta firma, beneficiezi de servicii de transport colete, persoane si chiar masini. Iata tot ce trebuie sa stii despre transportul coletelor din Romania in Germania:Indiferent din ce colt al Romaniei esti, le poti trimite celor dragi colete in Germania prin TICTrans. Gasesti in cadrul site-ulul oficial toate informatiile de care ai nevoie cu privire la acest serviciu. Pana acolo trebuie sa stii ca TICTrans organizeaza saptamanal curse din Romania in Germania si retur.Daca vrei sa trimiti un colet in Germania din Romania, la TICTrans costul transportului nu este calculat in functie de distanta dintre punctul de preluare si cel de livrare. Mai exact, costul transportului coletului pana in Germania este calculat in functie de greutatea si volumul sau. In acest fel, stii din start cat te costa sa trimiti un colet din Romania spre Germania sau retur. Ia legatura cu personalul TICTrans pentru si mai multe detalii in acest sens. Regasesti datele lor de contact pe tictrans.ro.Optand pentru TICTrans atunci cand vine vorba despre transport la adresa Germania - Romania stii ca toata operatiunea se va desfasura fara probleme. Mai exact, coletul va ajunge la destinatia aleasa de tine sub semnul sigurantei depline. In cel mai scurt timp va intra in posesia destinatarului. Oricum, pe toata perioada colaborarii cu TICTrans vei mentine constant legatura cu soferul preocupat de transport. El va furniza in timp real informatii de interes pentru tine.Daca alegi sa colaborezi cu firma TICTrans atunci cand vine vorba de livrarea coletelor din Romania in Germania sau retur, sa stii ca nu esti limitat la capitolul greutate maxima. Afli informatii despre cost direct de la personalul TICTrans dupa ce sunt calculate volumul si greutatea coletului tau.In schimb, trebuie sa stii ca pachetele trimise in strainatate trebuie sa fie pregatite intr-un anume fel. Ai in vedere ca acestea sa incapa intr-o cutie de carton pe care ulterior sa o sigilezi foarte bine. Pentru un plus de protectie pe toata perioada calatoriei foloseste si folie cu bule sau alte materiale asemenea. Asa pregatesti corespunzator un colet pentru livrarea in straintatate. Inca ceva: coletul tau trebuie sa fie si etichetat cu informatii despre expeditor si destinator.Fie ca vrei sa trimiti un colet din Romania in Germania sau in oricare alta tara in care TICTrans livreaza, trebuie sa stii ca acesta nu poate contine substante chimice stupefiante, bani sau cecuri cu valoare la purtator, marfuri perisabile, bauturi alcoolice, bijuterii, arme de foc sau arme albe, pietre pretioase si alte asemenea. Lista completa a produselor ce nu trebuie sa se regasessca in coletele expediate in straintate o regasesti pe tictrans.ro.Firma TICTrans iti ofera posibilitatea de a rezerva online un loc pentru coletul tau spre Germania. Trebuie doar sa accesezi tictrans.ro si sa completezi acolo toate campurile obligatorii. Este vorba in principal despre locul din care trimiti coletul, locul in care acesta trebuie sa ajunga, data de preluare, dar si numarul coletelor.Personalul TICTrans este profesionist, iar cei ce colaboreaza deja cu aceasta firma de livrare a coletelor pe plan international au inteles deja acest lucru. Gasesti pe tictrans.ro o parte dintre feedback-urile clientilor cu privire la serviciile acestei firme. Te vei convinge de profesionalismul de care da dovada inca de la prima colaborare. Nu uita nici de faptul ca pretul iti este calculat in functie de greutatea si volumul coletului, nu in functie de distanta de la preluare la livrare.Site-ul oficial tictrans.ro este incarcat de informatii de interes pentru tine. Il poti inspecta cu atentie inainte de a lua legatura cu personalul firmei.