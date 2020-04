"Vedem lumina de la capatul tunelului", a declarat Hahn pe ABC, adaugand ca "siguranta si binele poporului american trebuie sa aiba prioritate si sa determine deciziile luate".Curba "nu doar ca s-a aplatizat, incepe sa dea inapoi", a spus pe CNN si dr. Anthony Fauci, epidemiologul sef al SUA, exprimandu-si speranta ca se va constata "un declin foarte clar si ulterior ne putem gandi cum putem tine (virusul) la distanta si sa prevenim un reviriment".Administratia presedintelui Donald Trump a reluat dezbaterea privind o redeschidere neintarziata a economiei dupa ce un grafic realizat de o influenta universitate a redus previziunile de mortalitate la 60.000 pana la 4 august, de la minim 100.000, cu mentinerea masurilor de distantare sociala, noteaza Reuters.Pe de alta parte, noi date guvernamentale au indicat o crestere a infectiilor daca ordinele de "ramaneti acasa" ar fi ridicate dupa doar 30 de zile, potrivit unor proiectii relatate initial de New York Times si confirmate de un oficial din Ministerul securitatii interne al SUA.Americanii din majoritatea statelor SUA si-au petrecut duminica Pastelui catolic in lockdown, in conditiile in care cel mai recent bilant indica peste 20.500 de decese asociate cu noul coronavirus si peste o jumatate de milion de contaminari."Generatiile viitoare vor privi aceasta (perioada) ca prelungul Post din 2020, o perioada in care boala si moartea au intunecat brusc intregul Pamant", le-a scris arhiepiscopul de Los Angeles Jose Gomez clericilor si credinciosilor din toata tara, indemnandu-i sa ramana tari. "Poate ca bisericile noastre sunt inchise, dar Iisus nu este in carantina si Evanghelia nu este inlantuita", a scris Gomez, potrivit Reuters. ...citeste mai departe despre " Cu peste jumatate de milion de cazuri si 21.800 de morti, Trump vrea sa relaxeze masurile din 1 mai " pe Ziare.com