Criza in industria aviatiei continua. Un aeroport francez nu mai are unde sa parcheze avioanele blocate la sol de pandemia de COVID-19

In conditiile in care numai in ultima saptamana au venit opt avioane, Chateauroux se apropie de capacitate maxima, potrivit directorului aeroportului Didier Lefresne. Aproximativ 50 de avioane sunt acum stocate in zonele de parcare si doua noi cai de rulare special construite, iar producatorul de avioane Airbus SE si compania aeriana British Airways sunt printre cei mai importanti clienti."Din punct de vedere financiar aceasta este o situatie profitabila pentru Chateauroux. In acelasi timp, este trist si reflecta situatia dramatica prin care trece industria aeronautica", a declarat Didier Lefresne.In cel mai grav moment al masurilor de izolare introduse in Europa la inceputul acestui an, operatorul aeroporturilor din Paris (ADP) avea parcate la sol aproximativ 350 de avioane. Transportatorul aerian Air France-KLM are in continuare 90 de avioane parcate la aeroportul Charles de Gaulle din Paris insa aeroportul Orly, din sudul Parisului, aproape a fost golit de avioanele imobilizate.In SUA, cei trei mari transportatori aerieni (American Airlines Group Inc., Delta Air Lines Inc. si United Airlines Holdings Inc) au imobilizat la sol aproximativ 864 de avioane in intreaga tara din cauza pandemiei, numar care nu include insa toate avioanele Boeing Co. 737 Max care erau deja blocate la sol dupa doua catastrofe aeriene.In alte parti ale lumii, companiile aeriene au fost nevoite sa caute la mari distante pentru un loc de parcare. Indonezia, Vietnam, Malayezia si India au comandat mii de noi avioane insa infrastructura inadecvata a facut ca unele din avioanele nefolosite sa fie parcate tocmai in Australia.In cazul aeroportului Chateauroux, una din companiile aeriene care recent au fost refuzate de conducerea aeroportului este Qatar Airways. Transportatorul din Golf vroia sa imobilizeze 30 de avioane la Chateauroux timp de un an si pana la 50 de avioane in total in Franta, a spus Didier Lefresne.In prezent principalul chirias de la Chateauroux este constructorul aeronautic Airbus, care a parcat aici 23 de avioane care nu pot fi livrate clientilor. In total, producatorul de la Toul