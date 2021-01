Cresterea pensiilor cu 40% votata de PSD, declarata constitutionala de catre CCR

Pe 13 octombrie, Guvernul a sesizat Curtea privind proiectele de lege care vizeaza rectificarea bugetara adoptate de catre Parlament.In esenta, "Executivul reitereaza argumentele potrivit carora Parlamentul a ignorat exigentele de previzibilitate ale legii si perspectivele evolutiei situatiei bugetului consolidat si a economiei generale, cu consecinta afectarii principiului securitatii juridice. In plus, abrogarea unor articole din ordonanta de rectificare prin care Guvernul a majorat punctul de pensie de la 1 septembrie a.c. nu duce automat la aplicarea legii initiale atata vreme cat nu au fost emise dispozitii tranzitorii", conform comunicatul de presa transmis de reprezentantii Guvernului.Totodata, Guvernul arata ca parlamentarii nu au identificat sursele clare de finantare a majorarilor propuse, necesare pentru a acoperi cheltuielile urmarite si care sa reflecte principiul echilibrului bugetar, potrivit dispozitiilor constitutionale."Odata cu intrarea in vigoare a OUG 135/2020, noua valoare a punctului de pensie respectiv de 1.442 de lei s-a aplicat de la data de 1 septembrie 2020, la valoarea maxima pe care o permite bugetul de stat. Aplicarea majorarii punctului de pensie la 1.775 de lei asa cum a modificat legiuitorul si majorarea salariilor profesorilor ar presupune "un necesar de finantare din fonduri publice de 11,2 miliarde de lei in anul 2020, respectiv 1,06% din PIB si 34,3 miliarde de lei in anul 2021 (reprezentand 3,05 % din PIB)", mai spune sursa citata.Insa executia bugetului general consolidat in primele luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 45,17 miliarde de lei, respectiv 4,17% din PIB. In conditiile actualei crize sanitare extrem de grave in care presiunea asupra bugetului de stat este uriasa din cauza cresterilor masive ale cheltuielilor nepermanente, iar riscul de a avea un deficit bugetar urias in 2021 este unul ridicat, Parlamentul ar trebui sa contribuie la corectia deficitului bugetar.In schimb, Legislativul a ales sa actioneze in sens contrar acestui obiectiv, nerespectand astfel angajamentele europene pe care Romania are obligatia a le indeplini.Executivul subliniaza faptul ca "rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 a fost construita pe ...citeste mai departe despre " Cresterea pensiilor cu 40% votata de PSD, declarata constitutionala de catre CCR " pe Ziare.com