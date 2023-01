Vești proaste pentru pasionații de pescuit în Deltă. Taxa pe un an ar putea fi de 6 ori mai mare: ”Când totul e gratis, poţi să-ţi baţi joc”

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) caută soluţii pentru ca pescuitul sportiv în rezervaţie să fie taxat, după ce legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife le-a permis celor care practică acest sport să aibă acces la resursa piscicolă doar pe baza plăţii tarifului de acces în Deltă şi a unui permis de pescuit sportiv/recreativ eliberat de instituţie gratuit.

Guvernatorul Rezervaţiei, Gabriel Marinov, a declarat, pentru AGERPRES, că doreşte taxarea pescuitului sportiv/recreativ în Deltă, însă până acum juriştii instituţiei nu au găsit nicio modalitate de a o introduce.

"Dorim ca pescuitul recreativ-sportiv să fie taxat. Taxa va face obiectul unei dezbateri publice la nivel naţional, pentru că în Delta Dunării vin pescari din toată ţara. Anul trecut, am eliberat 133.280 de permise de pescuit sportiv. Toate ar aduce venituri la bugetul Rezervaţiei", a menţionat Marinov.

Potrivit acestuia, viitoarea taxă de pescuit sportiv în Deltă va fi diferenţiată în funcţie de zonă.

Referindu-se la propunerea pentru modificarea tarifelor de acces în Deltă înaintată anul trecut Ministerului Mediului, guvernatorul Rezervaţiei a menţionat că, deocamdată, aceasta nu a fost aprobată.

Recent, fostul guvernator al Rezervaţiei, Mălin Muşatescu, a declarat, pentru AGERPRES, că taxa de pescuit sportiv în Rezervaţie este obligatorie, pentru că aceasta responsabilizează.

"Când totul e gratis, poţi să-ţi baţi joc şi am văzut, ce e gratis până la urmă nu mai e. Evident că trebuie nişte taxe, nu însă ca cele despre care am auzit. Delta şi la ora asta ca turism şi pescuit este mai scumpă decât Suedia. Trei zile în Suedia te costă mai puţin cu avion cu tot decât dacă ai veni cu barca ta în Deltă, într-o pensiune privată, cu restaurant şi tot tacâmul", a afirmat fostul guvernator al Deltei.

În momentul de faţă, pescarii sportivi care ajung în deltă trebuie să plătească tariful de acces în Rezervaţie şi să-şi obţină gratuit permisul de pescuit sportiv/recreativ de la ARBDD.

Tariful de acces pentru o zi în Deltă este de 5 lei de persoană, iar cel pentru un an - de 30 de lei. Propunerea Administraţiei Deltei este ca actualul tarif de acces pe an pentru o persoană să fie taxa pe o zi, iar viitorul tarif de acces pentru un an pentru o persoană să fie de 200 de lei.

