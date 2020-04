Creste numarul de cadre medicale infectate. Sunt 357 confirmate cu COVID-19, in 14 judete si in Bucuresti

Pana acum au fost diagnosticati pozitiv 99 de medici, 127 de asistenti medicali, 35 de infirmiere, 11 ingrijitoare si 85 din randul personalului auxiliar, in 14 judete si in Bucuresti, a anuntat Grupul de Comunicare StrategicaUPDATE: Putin mai tarziu, insa, DSP Alba a anuntat ca, desi GCS anuntase ca 2 angajati din personalul auxiliar infectati cu COVID-19, acest date sunt false. "In judetul Alba nu avem personal auxiliar din spitale confirmat pozitiv. Este, cel mai probabil, o greseala", a transmis directorul executiv al DSP Alba, Alexandru Sinea. El a adaugat ca a sesizat INSP pentru remedierea "erorii".Distributie pe judete:Suceava are cele mai multe cazuri confirmate in randul personalului medical: 200.Dintre acestia, 45 sunt medici, 77 sunt asistenti medicali, 24 infirmiere, 10 ingrijitoare si 44 din randul personalului auxiliar.In Bucuresti sunt 60 de cadre medicale confirmate cu COVID-19: 19 sunt medici, 16 asistenti medicali, 6 infirmiere si 19 din randul personalului auxiliar.In Alba sunt 2 imbolnaviri din randul personalului auxiliar. (Ulterior infirmat de DSP).La Arad sunt 24 de cazuri: 9 medici, 5 asistenti medicali, 1 infirmiera si 9 din randul personalului auxiliar.In Bistrita Nasaud toti cei 3 angajati din spitale sunt personal auxiliar.La Botosani totalul e de 19: 6 medici, 10 asistenti medicali si 3 inifirmiere.In Cluj toate cele 3 cazuri diagnosticate pana acum sunt personal auxiliar.La Constanta a fost infectata o asistenta medicala.La Covasna sunt 8 cazuri: 5 medici si 3 asistenti medicali.La Galati, din totalul de 6 cazuri, 3 sunt medici, 2 personal auxiliar si o asistenta medicala.In Hunedoara avem 16 cazuri confirmate: 5 medici, 9 asistenti medicali, o ingrijitoare si un angajat din personalul auxiliar.In Iasi sunt infectati 2 medici si un asistent medical.La Mehedinti un angajat - personal auxiliar - a fost confirmat cu COVID-19.La Neamt totalul e de 7: 2 medici, 3 asistenti medicali, o infirmiera si o persoana din randul personalului auxiliar.Timis inregistreaza 2 cazuri - 1 medic si o asistenta.La Vrancea sunt 2 medici infectati.Amintim ca luni bilantul oficial era de 285 de infectari in randul personalului medical. Multe alte cadre sunt in izolare ...citeste mai departe despre " Creste numarul de cadre medicale infectate. Sunt 357 confirmate cu COVID-19, in 14 judete si in Bucuresti " pe Ziare.com