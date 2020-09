Coruptia ar putea ruina proiectul laserului de la Magurele, cel mai puternic din lume. Comunitatea internationala e cu ochii pe cel mai ambitios proiect din Romania

Institutul National de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei din Romania, sediul proiectului European Extreme Light Infrastructure, l-a concediat recent pe directorul sau, Nicolae Zamfir, care l-a criticat in mod public pe succesorul sau, scrie Euronews.Zamfir, in varsta de 68 de ani, face obiectul unei plangeri din partea sindicatului roman al oamenilor de stiinta, care sustine ca acesta depasise varsta de pensionare de 65 de ani in momentul in care a fost numit.Fostul director spune ca acuzatia este neintemeiata intrucat a trecut procesul de selectie pentru locul de munca cand avea inca sub 65 de ani si ca plangerea a fost depusa de membri ai personalului care doresc sa se razbune pe el, printre care se numara si Nicolae Marginean, noul director interimar al institutului.Intrebat de Euronews despre acest conflict, Marginean a ales sa nu comenteze."Acest proiect va aduce cunostinte, intelegere si descoperiri stiintifice nemaiauzite. Laserul va aduce beneficii nu numai Romaniei, ci si intregii Europe ", a spus el."Romania a fost aleasa in acest proiect datorita istoriei sale remarcabile in cercetarea fizicii nucleare.", adauga Nicolae Marginean."Laserele vor fi folosite pentru cercetarea tratamentelor impotriva cancerului folosind tehnologia laserelor de mare putere. Avem nevoie de lasere atat de puternice pentru a accelera ionii grei si pentru a cerceta o tehnologie care in viitor va ajuta la tratarea tumorilorUn tratament cu radioterapie care utilizeaza lasere de mare putere va ataca numai celulele canceroase si nu va dauna pacientului si va fi, de asemenea, rentabil. Daca vrem sa generam un camp de radiatii suficient de puternic pentru a trata tumorile, avem nevoie de lasere atat de puternice.", a declarat Calin Ur, cercetator principal in fizica nucleara experimentala la Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) din Bucuresti.Vezi si: Scandal urias in jurul Laserului de la Magurele. Partea romana acuza Cehia si Ungaria de "interese obscure" ...citeste mai departe despre " Coruptia ar putea ruina proiectul laserului de la Magurele, cel mai puternic din lume. Comunitatea internationala e cu ochii pe cel mai ambitios proiect din Romania " pe Ziare.com