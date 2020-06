Coronavirus: Uniunea Europeana, sub amenintarea unui nou val. Cetatenii SUA, exclusi de pe lista turistilor care pot intra in UE

"Avem o problema grava in anumite zone", a avertizat doctorul Anthony Fauci, cel mai ascultat expert al Guvernului american in pandemie, referindu-se la sudul si la vestul Statelor Unite. Bilantul contaminarii creste in mod constant in aceste regiuni.Vicepresedintele Mike Pence a anuntat, la randul sau, ca ultimul bilant zilnic a atins un nivel foarte mare - depasind 40.000 de cazuri.Texasul - unul dintre primele sate americane care si-a redeschis economia, a suspendat acest proces si a dispus vineri inchiderea barurilor. Iar Florida a interzis vanzarea alcoolului in baruri.Contagiunea avanseaza in 30 dintre cele 50 de state americane, mai ales in cele mari si cele mai populate din sud si vest - California, Texas si Florida.TINERI BOLNAVI IN FLORIDAIn Florida, numarul infectarilor a "explodat" in iunie, dupa iesirea din izolare, iar boala ii afecteaza mai ales pe tineri - varsta medie a persoanelor infectate este de 33 de ani, dupa ce in urma cu doua luni era de 65 de ani."Am 25 de ani, nu cred ca este nevoie sa-mi fac griji", se lauda Mike Oliveira band vodka la miezul noptii pe malul marii.In total, pandemia s-a soldat cu cel putin 494.337 de morti in lume dupa ce China a anuntat in mod oficial aparitia bolii, in decembrie, potrivit unui bilant intocmit de AFP sambata la ora 11.00 GMT (14.00, ora Romaniei) pe baza unor date oficiale.Pragul de zece milioane de bolnavi de covid-19 urmeaza sa fie depasit saptamana viitoare, potrivit OMS.India a depasit, la randul sau, pragul de 500.000 de contaminari cu noul coronavirus, a anuntat sambata, inregistrand un varf de aproximativ 18.500 de imbolnaviri intr-o singura zi.Aceasta tara ar putea depasi pragul de un milion de cazuri in cursul lui iulie."Spre deosebire de China, unde pandemia este relativ mai concentrata, in jurul Wuhanului si altor cateva orase, India are o difuzare mai extinsa, care complica lucrurile mai mult in sistemul de sanatate", a declarat pentru AFP un expert in sanatate publica, Anant Bhan.30 DE MILIARDE DE DOLARI PENTRU CERCETAREPentru a pune la punct teste, vaccinuri si tratamente, OMS a evaluat ca are nevoie de peste 30 de miliarde de dolari, inaintea conferintei de sambata a donatorilor.Pana in prezent s-au promis OMS 3,4 miliarde de dolari.To ...citeste mai departe despre " Coronavirus: Uniunea Europeana, sub amenintarea unui nou val. Cetatenii SUA, exclusi de pe lista turistilor care pot intra in UE " pe Ziare.com