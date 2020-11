Controalele se desfasoara la nivel national, timp de doua saptamani, pana marti, 24 noiembrie, inclusiv in zilele de sambata, potrivit Inspectiei Muncii.In cadrul campaniei de verificare, Inspectia Muncii isi propune ca obiective sa ii determine pe angajatorii care au mai mult de 50 de salariati sa organizeze programul de lucru astfel incat personalul sa fie impartit in grupe care sa inceapa, respectiv sa termine activitatea la o diferenta de cel putin o ora, dar si ca angajatorii sa implementeze munca la domiciliu si telemunca, in vederea reducerii riscului de contaminare cu coronavirus la locul de munca, precum si pe timpul deplasarii la si de la locul de munca, precum si cu privire la asigurarea unui mediu de munca sigur pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, scrie Digi24.Alte obiective ale campaniei sunt: verificarea angajatorilor care au mai mult de 50 de salariati cu privire la aplicarea prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru si securitatea si sanatatea in munca; verificarea modului in care angajatorii organizeaza transportul de la locul de munca la domiciliu si invers, precum si a modului in care s-au organizat spatiile destinate servirii mesei de catre lucratori; identificarea neconformitatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si luarea masurilor care se impun pentru determinarea respectarii de catre angajatorii controlati a prevederilor legale in vigoare; identificarea si combaterea muncii nedeclarate si luarea masurilor care se impun pentru determinarea respectarii de catre angajatorii controlati, a prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca.Citeste si: A semnat ca primarul, in locul primarului. Un functionar public dintr-o comuna a virat peste 140.000 de lei catre trei firme ...citeste mai departe despre " Controale la firme privind telemunca si programul " pe Ziare.com