Românii care fac bani pe OnlyFans, în vizorul ANAF. Câți influenceri au fost prinși că nu și-au declarat veniturile

Fiscul a inceput verificarea influencerilor si a romanilor care castiga bani pe internet si nu declara veniturile. Printre cei vizati sunt si utilizatorii site-ului OnlyFans, destinat adultilor.

Primele decizii de impunere pe numele mai multor romani care nu au declarat la stat veniturile obtinute prin vanzarea serviciilor sexuale pe site-ul OnlyFans au fost deja impuse de ANAF, au declarat pentru Stirile PRO TV surse din institutie.

Verificarile au loc in contextul in care, in vara, ANAF a anuntat controale amanuntite la peste jumatate de milion de romani, persoane fizice, banuiti ca au strans averi impresionante fara sa declare niciun ban la stat.

"Au aparut profesii noi, acesti influenceri care obtin si ei venituri de pe Facebook, Instagram, sa vedem daca au declarat veniturile obtinute din acest gen de activitate", declara in august Lucian Heius, presedintele ANAF.

Potrivit surselor amintite, in prezent sunt controlati 128 de influenceri, iar pentru 58 dintre ei s-au emis deja decizii de impunere pentru suma totala de 6,5 milioane de lei, bani nedeclarati.

